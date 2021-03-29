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В Индонезии локализовали пожар на НПЗ
В Индонезии локализовали пожар на НПЗ
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява локализован, эвакуированные жители окрестных деревень начали возвращаться в свои... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:55
2021-03-29T13:55
2021-03-29T13:55
pertamina
индонезия
в мире
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БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява локализован, эвакуированные жители окрестных деревень начали возвращаться в свои дома, сообщает в понедельник новостное агентство ANTARA со ссылкой на администрацию завода.По информации агентства, возгорание тушат 10 экипажей собственной пожарной службы компании и местных пожарных, прибывших из ближайших административных центров.Государственная компания-владелец завода, сотрудники которой проводили утром и ночью эвакуацию населения из двух деревень, расположенных неподалеку от предприятия, также заявляет о том, что эвакуированные граждане начали возвращаться в свои дома, сообщает ANTARA. Всего были эвакуированы более 700 человек, говорится в сообщении.Новостной портал Tempo сообщает, что руководство государственного холдинга PT Pertamina принесло извинения за случившийся на заводе пожар. "От имени компании я хотел бы выразить глубокую озабоченность по поводу этого инцидента и принести наши извинения", - заявил в телевизионном обращении к гражданам Индонезии глава холдинга Нике Видъявати, сообщает портал.Пожар на предприятии, находящемся на отдалении от крупных населенных пунктов в провинции Западная Ява, возник по пока неизвестным причинам в 00.40 в понедельник (19.40 мск) и продолжается до настоящего времени. По последним данным, при пожаре пострадали 28 человек, пять из них госпитализированы с сильными ожогами. Портал Tempo сообщил о гибели одного человека в результате пожара. Другие СМИ пока о гибели пострадавшего при пожаре не сообщали.По подсчетам холдинга PT Pertamina, компания недопоставит на рынок потерянные в результате пожара 400 тысяч баррелей нефтепродуктов, однако компенсирует эту потерю за счет усиленной работы в ближайшие несколько дней других принадлежащих холдингу нефтеперерабатывающих предприятий, сообщает ANTARA.Завод сможет возобновить нормальную работу в течение 4-5 дней после того, как пожар будет потушен, сообщает агентство со ссылкой на компанию.
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pertamina, индонезия, в мире
БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява локализован, эвакуированные жители окрестных деревень начали возвращаться в свои дома, сообщает в понедельник новостное агентство ANTARA
со ссылкой на администрацию завода.
"Компания PT Pertamina заявила о том, что ей удалось локализовать пожар, ограничив его распространение противопожарной пеной", - говорится в сообщении.
По информации агентства, возгорание тушат 10 экипажей собственной пожарной службы компании и местных пожарных, прибывших из ближайших административных центров.
Государственная компания-владелец завода, сотрудники которой проводили утром и ночью эвакуацию населения из двух деревень, расположенных неподалеку от предприятия, также заявляет о том, что эвакуированные граждане начали возвращаться в свои дома, сообщает ANTARA. Всего были эвакуированы более 700 человек, говорится в сообщении.
Новостной портал Tempo сообщает, что руководство государственного холдинга PT Pertamina
принесло извинения за случившийся на заводе пожар. "От имени компании я хотел бы выразить глубокую озабоченность по поводу этого инцидента и принести наши извинения", - заявил в телевизионном обращении к гражданам Индонезии
глава холдинга Нике Видъявати, сообщает портал.
Пожар на предприятии, находящемся на отдалении от крупных населенных пунктов в провинции Западная Ява, возник по пока неизвестным причинам в 00.40 в понедельник (19.40 мск) и продолжается до настоящего времени. По последним данным, при пожаре пострадали 28 человек, пять из них госпитализированы с сильными ожогами. Портал Tempo сообщил о гибели одного человека в результате пожара. Другие СМИ пока о гибели пострадавшего при пожаре не сообщали.
По подсчетам холдинга PT Pertamina, компания недопоставит на рынок потерянные в результате пожара 400 тысяч баррелей нефтепродуктов, однако компенсирует эту потерю за счет усиленной работы в ближайшие несколько дней других принадлежащих холдингу нефтеперерабатывающих предприятий, сообщает ANTARA.
Завод сможет возобновить нормальную работу в течение 4-5 дней после того, как пожар будет потушен, сообщает агентство со ссылкой на компанию.