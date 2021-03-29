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Из-за пожара на НПЗ в Индонезии эвакуировали около тысячи человек

Из-за пожара на НПЗ в Индонезии эвакуировали около тысячи человек

Около тысячи человек эвакуированы из-за сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява, сообщает государственная... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T03:22

2021-03-29T03:22

2021-03-29T04:03

пожар на нпз в индонезии

pertamina

индонезия

взрыв

в мире

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Около тысячи человек эвакуированы из-за сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява, сообщает государственная нефтегазовая компания Pertamina.Ранее компания сообщала о четырех пострадавших при пожаре, они доставлены в больницу с ожогами."Около 200 жителей были эвакуированы в актовый зал округа Индрамаю, примерно 400 человек - в Исламский центр Индрамаю и около 350 жителей - в спортивный зал", - говорится в заявлении компании Pertamina.Отмечается, что эвакуированы были жители деревни Балонган. Компания предоставляет в центрах эвакуации маски и антисептики и следит за соблюдением мер борьбы с коронавирусом.По данным компании Pertamina, на территории НПЗ примерно в 00.45 по местному времени (20.45 мск) произошел некий "инцидент", после чего началось возгорание резервуара. Причина возгорания не установлена, но в момент происшествия шел сильный дождь, и были молнии.

индонезия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на нпз в индонезии, pertamina, индонезия, взрыв, в мире