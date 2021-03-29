https://ria.ru/20210329/pozhar-1603235297.html
Из-за пожара на НПЗ в Индонезии эвакуировали около тысячи человек
Из-за пожара на НПЗ в Индонезии эвакуировали около тысячи человек
Около тысячи человек эвакуированы из-за сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява, сообщает государственная... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T03:22
2021-03-29T03:22
2021-03-29T04:03
пожар на нпз в индонезии
pertamina
индонезия
взрыв
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:97:2990:1779_1920x0_80_0_0_b28d950b0df8782af496ea5ee2c02342.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Около тысячи человек эвакуированы из-за сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява, сообщает государственная нефтегазовая компания Pertamina.Ранее компания сообщала о четырех пострадавших при пожаре, они доставлены в больницу с ожогами."Около 200 жителей были эвакуированы в актовый зал округа Индрамаю, примерно 400 человек - в Исламский центр Индрамаю и около 350 жителей - в спортивный зал", - говорится в заявлении компании Pertamina.Отмечается, что эвакуированы были жители деревни Балонган. Компания предоставляет в центрах эвакуации маски и антисептики и следит за соблюдением мер борьбы с коронавирусом.По данным компании Pertamina, на территории НПЗ примерно в 00.45 по местному времени (20.45 мск) произошел некий "инцидент", после чего началось возгорание резервуара. Причина возгорания не установлена, но в момент происшествия шел сильный дождь, и были молнии.
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_246:0:2746:1875_1920x0_80_0_0_5f0ebc22878df4dde7a3c92211bdbc04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар на нпз в индонезии, pertamina, индонезия, взрыв, в мире
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Около тысячи человек эвакуированы из-за сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява, сообщает государственная нефтегазовая компания Pertamina
.
Ранее компания сообщала о четырех пострадавших при пожаре, они доставлены в больницу с ожогами.
"Около 200 жителей были эвакуированы в актовый зал округа Индрамаю, примерно 400 человек - в Исламский центр Индрамаю и около 350 жителей - в спортивный зал", - говорится в заявлении компании Pertamina.
Отмечается, что эвакуированы были жители деревни Балонган. Компания предоставляет в центрах эвакуации маски и антисептики и следит за соблюдением мер борьбы с коронавирусом.
По данным компании Pertamina, на территории НПЗ примерно в 00.45 по местному времени (20.45 мск) произошел некий "инцидент", после чего началось возгорание резервуара. Причина возгорания не установлена, но в момент происшествия шел сильный дождь, и были молнии.