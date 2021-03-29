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Из-за пожара на НПЗ в Индонезии эвакуировали около тысячи человек
Из-за пожара на НПЗ в Индонезии эвакуировали около тысячи человек
Около тысячи человек эвакуированы из-за сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява, сообщает государственная... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T03:22
2021-03-29T04:03
пожар на нпз в индонезии
pertamina
индонезия
взрыв
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Около тысячи человек эвакуированы из-за сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява, сообщает государственная нефтегазовая компания Pertamina.Ранее компания сообщала о четырех пострадавших при пожаре, они доставлены в больницу с ожогами."Около 200 жителей были эвакуированы в актовый зал округа Индрамаю, примерно 400 человек - в Исламский центр Индрамаю и около 350 жителей - в спортивный зал", - говорится в заявлении компании Pertamina.Отмечается, что эвакуированы были жители деревни Балонган. Компания предоставляет в центрах эвакуации маски и антисептики и следит за соблюдением мер борьбы с коронавирусом.По данным компании Pertamina, на территории НПЗ примерно в 00.45 по местному времени (20.45 мск) произошел некий "инцидент", после чего началось возгорание резервуара. Причина возгорания не установлена, но в момент происшествия шел сильный дождь, и были молнии.
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пожар на нпз в индонезии, pertamina, индонезия, взрыв, в мире

Из-за пожара на НПЗ в Индонезии эвакуировали около тысячи человек

03:22 29.03.2021 (обновлено: 04:03 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Около тысячи человек эвакуированы из-за сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява, сообщает государственная нефтегазовая компания Pertamina.
Ранее компания сообщала о четырех пострадавших при пожаре, они доставлены в больницу с ожогами.
"Около 200 жителей были эвакуированы в актовый зал округа Индрамаю, примерно 400 человек - в Исламский центр Индрамаю и около 350 жителей - в спортивный зал", - говорится в заявлении компании Pertamina.
Отмечается, что эвакуированы были жители деревни Балонган. Компания предоставляет в центрах эвакуации маски и антисептики и следит за соблюдением мер борьбы с коронавирусом.
По данным компании Pertamina, на территории НПЗ примерно в 00.45 по местному времени (20.45 мск) произошел некий "инцидент", после чего началось возгорание резервуара. Причина возгорания не установлена, но в момент происшествия шел сильный дождь, и были молнии.
 
Пожар на НПЗ в ИндонезииPertaminaИндонезияВзрывВ мире
 
 
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