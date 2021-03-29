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Минэнерго оценило влияние ситуации в Суэцком канале на поставки нефти
Минэнерго оценило влияние ситуации в Суэцком канале на поставки нефти
Блокировка поставок в Суэцком канале из-за ситуации с судном Ever Given почти не коснулась поставок российской нефти марки Urals, использующей другие маршруты... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T08:38
2021-03-29T08:48
инцидент с судном ever given в суэцком канале
urals
экономика
суэцкий канал
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Блокировка поставок в Суэцком канале из-за ситуации с судном Ever Given почти не коснулась поставок российской нефти марки Urals, использующей другие маршруты доставки, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.В ведомстве подчеркнули, что уникальное географическое положение России дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК."Крупные российские экспортные проекты, такие как нефтепровод "Дружба", нефтепроводы в КНР, действующие газопроводы "Ямал-Европа", "Северный поток", "Сила Сибири" и "Турецкий поток", обладают высокой надежностью и занимают конкурентные позиции как по себестоимости транспортировки, так и по надежности в сравнении с альтернативными маршрутами поставок энергоресурсов", - сообщили в Минэнерго.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров в среду сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели. Агентство Блумберг при этом отмечает, что пока не ясно, как скоро канал будет открыт для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов.
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, urals, экономика, суэцкий канал, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире

Минэнерго оценило влияние ситуации в Суэцком канале на поставки нефти

08:38 29.03.2021 (обновлено: 08:48 29.03.2021)
 
© REUTERS / Suez Canal AuthorityБуксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© REUTERS / Suez Canal Authority
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Блокировка поставок в Суэцком канале из-за ситуации с судном Ever Given почти не коснулась поставок российской нефти марки Urals, использующей другие маршруты доставки, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.
"Ограничение поставок в Суэцком канале почти не коснулось поставок российской нефти марки Urals, использующей другие маршруты доставки", - отметили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что уникальное географическое положение России дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК.
"Крупные российские экспортные проекты, такие как нефтепровод "Дружба", нефтепроводы в КНР, действующие газопроводы "Ямал-Европа", "Северный поток", "Сила Сибири" и "Турецкий поток", обладают высокой надежностью и занимают конкурентные позиции как по себестоимости транспортировки, так и по надежности в сравнении с альтернативными маршрутами поставок энергоресурсов", - сообщили в Минэнерго.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров в среду сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели. Агентство Блумберг при этом отмечает, что пока не ясно, как скоро канал будет открыт для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 12:55
Случаи блокирования судоходных каналов и рек в мире в 2000-2021 годах
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеUralsЭкономикаСуэцкий каналМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)В мире
 
 
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