https://ria.ru/20210329/politsiya-1603304251.html

В Кемеровской области завели дело после видео с убийством собаки

В Кемеровской области завели дело после видео с убийством собаки

Уголовное дело возбуждено в городе Прокопьевске Кемеровской области по факту убийства собак в подъездах домов, сообщает пресс-служба полицейского главка. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:53

2021-03-29T14:53

2021-03-29T14:53

прокопьевск

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 29 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в городе Прокопьевске Кемеровской области по факту убийства собак в подъездах домов, сообщает пресс-служба полицейского главка.Ранее подписчики одного из Telegram-каналов заявили, что "на протяжении нескольких недель два здоровяка ходят по подъездам и убивают собак", также было опубликовано соответствующее видео. Полиция организовала проверку данной информации."Сотрудники полиции… выяснили, что преступление было совершено 21 марта текущего года. Стражи порядка установили мужчин, наносивших удары животному. Ими оказались двое ранее судимых братьев в возрасте 37 и 44 лет. Полицейские опросили подозреваемых и изъяли у них топор. В настоящее время дознавателем отдела полиции "Центральный" ОМВД России по городу Прокопьевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", – сообщает ведомство.Согласно санкциям статьи, максимальная мера наказания составляет 3 года лишения свободы.

https://ria.ru/20210113/zhivotnye-1592824878.html

прокопьевск

кемеровская область

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прокопьевск, кемеровская область, происшествия