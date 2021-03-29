https://ria.ru/20210329/politsiya-1603304251.html
В Кемеровской области завели дело после видео с убийством собаки
В Кемеровской области завели дело после видео с убийством собаки
Уголовное дело возбуждено в городе Прокопьевске Кемеровской области по факту убийства собак в подъездах домов, сообщает пресс-служба полицейского главка. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:53
2021-03-29T14:53
2021-03-29T14:53
прокопьевск
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
КЕМЕРОВО, 29 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в городе Прокопьевске Кемеровской области по факту убийства собак в подъездах домов, сообщает пресс-служба полицейского главка.Ранее подписчики одного из Telegram-каналов заявили, что "на протяжении нескольких недель два здоровяка ходят по подъездам и убивают собак", также было опубликовано соответствующее видео. Полиция организовала проверку данной информации."Сотрудники полиции… выяснили, что преступление было совершено 21 марта текущего года. Стражи порядка установили мужчин, наносивших удары животному. Ими оказались двое ранее судимых братьев в возрасте 37 и 44 лет. Полицейские опросили подозреваемых и изъяли у них топор. В настоящее время дознавателем отдела полиции "Центральный" ОМВД России по городу Прокопьевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", – сообщает ведомство.Согласно санкциям статьи, максимальная мера наказания составляет 3 года лишения свободы.
https://ria.ru/20210113/zhivotnye-1592824878.html
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокопьевск, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 29 мар - РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено в городе Прокопьевске Кемеровской области
по факту убийства собак в подъездах домов, сообщает пресс-служба полицейского главка.
Ранее подписчики одного из Telegram-каналов заявили, что "на протяжении нескольких недель два здоровяка ходят по подъездам и убивают собак", также было опубликовано соответствующее видео. Полиция организовала проверку данной информации.
"Сотрудники полиции… выяснили, что преступление было совершено 21 марта текущего года. Стражи порядка установили мужчин, наносивших удары животному. Ими оказались двое ранее судимых братьев в возрасте 37 и 44 лет. Полицейские опросили подозреваемых и изъяли у них топор. В настоящее время дознавателем отдела полиции "Центральный" ОМВД России по городу Прокопьевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", – сообщает ведомство.
Согласно санкциям статьи, максимальная мера наказания составляет 3 года лишения свободы.