Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/pokupka-1603340881.html
В ГД внесли проект о решении споров по онлайн-покупкам через Госуслуги
В ГД внесли проект о решении споров по онлайн-покупкам через Госуслуги
Правительство РФ внесло законопроект, определяющий установление правил досудебного урегулирования претензий потребителей в отношении товаров и услуг из... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:43
2021-03-29T17:43
россия
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло законопроект, определяющий установление правил досудебного урегулирования претензий потребителей в отношении товаров и услуг из интернета, следует из электронной базы данных Госдумы.Изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей"."До настоящего времени в Российской Федерации отсутствовало правовое регулирование отношений по реализации процедур онлайн-урегулирования споров (далее - ОУС). Необходимость создания системы механизмов ОУС вызвана главным образом возрастающим числом жалоб потребителей, связанных с онлайн-покупками и оказанием онлайн-услуг, необходимостью сократить издержки потребителей и государства на ведение судебной защиты нарушенных прав потребителей, издержки бизнеса на администрирование обработки и хранения претензий потребителей в бумажной форме", - говорится в пояснительной записке проекта.Регулироваться досудебные споры об онлайн товарах и сервисах, согласно законопроекту, будут через портал "Госуслуги".
https://ria.ru/20201118/kachestvo-1585100449.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, общество

В ГД внесли проект о решении споров по онлайн-покупкам через Госуслуги

17:43 29.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло законопроект, определяющий установление правил досудебного урегулирования претензий потребителей в отношении товаров и услуг из интернета, следует из электронной базы данных Госдумы.
Изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей".
"До настоящего времени в Российской Федерации отсутствовало правовое регулирование отношений по реализации процедур онлайн-урегулирования споров (далее - ОУС). Необходимость создания системы механизмов ОУС вызвана главным образом возрастающим числом жалоб потребителей, связанных с онлайн-покупками и оказанием онлайн-услуг, необходимостью сократить издержки потребителей и государства на ведение судебной защиты нарушенных прав потребителей, издержки бизнеса на администрирование обработки и хранения претензий потребителей в бумажной форме", - говорится в пояснительной записке проекта.
Регулироваться досудебные споры об онлайн товарах и сервисах, согласно законопроекту, будут через портал "Госуслуги".
Шоппинг - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября 2020, 02:20
Эксперт объяснил, как узнать качество товара в китайском онлайн-магазине
 
РоссияГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03В Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19
04:59В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
04:55В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
04:20О чем говорит внезапное головокружение?
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
01:17При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек
Лента новостейМолния