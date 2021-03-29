https://ria.ru/20210329/pokupka-1603340881.html

В ГД внесли проект о решении споров по онлайн-покупкам через Госуслуги

В ГД внесли проект о решении споров по онлайн-покупкам через Госуслуги

Правительство РФ внесло законопроект, определяющий установление правил досудебного урегулирования претензий потребителей в отношении товаров и услуг из... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:43

2021-03-29T17:43

2021-03-29T17:43

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло законопроект, определяющий установление правил досудебного урегулирования претензий потребителей в отношении товаров и услуг из интернета, следует из электронной базы данных Госдумы.Изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей"."До настоящего времени в Российской Федерации отсутствовало правовое регулирование отношений по реализации процедур онлайн-урегулирования споров (далее - ОУС). Необходимость создания системы механизмов ОУС вызвана главным образом возрастающим числом жалоб потребителей, связанных с онлайн-покупками и оказанием онлайн-услуг, необходимостью сократить издержки потребителей и государства на ведение судебной защиты нарушенных прав потребителей, издержки бизнеса на администрирование обработки и хранения претензий потребителей в бумажной форме", - говорится в пояснительной записке проекта.Регулироваться досудебные споры об онлайн товарах и сервисах, согласно законопроекту, будут через портал "Госуслуги".

https://ria.ru/20201118/kachestvo-1585100449.html

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2021

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россия, госдума рф, общество