https://ria.ru/20210329/pokhischenie-1603295849.html
Суд арестовал подозреваемых в похищении и убийстве жителя Северной Осетии
Суд арестовал подозреваемых в похищении и убийстве жителя Северной Осетии
Суд заключил под стражу троих подозреваемых в похищении и убийстве жителя Северной Осетии, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:09
2021-03-29T14:09
2021-03-29T14:09
россия
республика северная осетия - алания
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 29 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу троих подозреваемых в похищении и убийстве жителя Северной Осетии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о похищении и убийстве после исчезновения 64-летнего жителя Северной Осетии. В ряде СМИ сообщалось, что речь идет о депутате думы Беслана Тамерлане Торчинове.По данным СК, 22 марта в следственные органы поступило сообщение об исчезновении 64-летнего местного жителя, который пропал во время прогулки с Бесланского ипподрома, расположенного в Правобережном районе республики. В ходе осмотра места происшествия, откуда предположительно пропал мужчина, была обнаружена его автомашина марки Lexus. Сообщалось, что по подозрению в совершении указанного преступления задержаны два местных жителя 1985 года рождения, которые дали признательные показания и показали место захоронения потерпевшего. Позже был задержан еще один соучастник - 44-летний местный житель.
https://ria.ru/20210119/pokhischenie-1593612698.html
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РИА Новости
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россия, республика северная осетия - алания, следственный комитет россии (ск рф), происшествия