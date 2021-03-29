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Суд арестовал подозреваемых в похищении и убийстве жителя Северной Осетии
Суд арестовал подозреваемых в похищении и убийстве жителя Северной Осетии
Суд заключил под стражу троих подозреваемых в похищении и убийстве жителя Северной Осетии, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:09
2021-03-29T14:09
россия
республика северная осетия - алания
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 29 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу троих подозреваемых в похищении и убийстве жителя Северной Осетии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о похищении и убийстве после исчезновения 64-летнего жителя Северной Осетии. В ряде СМИ сообщалось, что речь идет о депутате думы Беслана Тамерлане Торчинове.По данным СК, 22 марта в следственные органы поступило сообщение об исчезновении 64-летнего местного жителя, который пропал во время прогулки с Бесланского ипподрома, расположенного в Правобережном районе республики. В ходе осмотра места происшествия, откуда предположительно пропал мужчина, была обнаружена его автомашина марки Lexus. Сообщалось, что по подозрению в совершении указанного преступления задержаны два местных жителя 1985 года рождения, которые дали признательные показания и показали место захоронения потерпевшего. Позже был задержан еще один соучастник - 44-летний местный житель.
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россия, республика северная осетия - алания, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Суд арестовал подозреваемых в похищении и убийстве жителя Северной Осетии

14:09 29.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПЯТИГОРСК, 29 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу троих подозреваемых в похищении и убийстве жителя Северной Осетии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о похищении и убийстве после исчезновения 64-летнего жителя Северной Осетии. В ряде СМИ сообщалось, что речь идет о депутате думы Беслана Тамерлане Торчинове.
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"По ходатайству следственных органов судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение в похищении человека и убийстве", - говорится в сообщении.

По данным СК, 22 марта в следственные органы поступило сообщение об исчезновении 64-летнего местного жителя, который пропал во время прогулки с Бесланского ипподрома, расположенного в Правобережном районе республики. В ходе осмотра места происшествия, откуда предположительно пропал мужчина, была обнаружена его автомашина марки Lexus. Сообщалось, что по подозрению в совершении указанного преступления задержаны два местных жителя 1985 года рождения, которые дали признательные показания и показали место захоронения потерпевшего. Позже был задержан еще один соучастник - 44-летний местный житель.
 
РоссияРеспублика Северная Осетия - АланияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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