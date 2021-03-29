https://ria.ru/20210329/pogoda-1603341951.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра порывами до 15 метров в секунду, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:50
2021-03-29T17:50
2021-03-29T17:50
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568549043_0:1:2223:1251_1920x0_80_0_0_f8c9df1e963f532998f112b00c1e13b8.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра порывами до 15 метров в секунду, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.Отмечается, что предупреждение в Москве действует с 14.00 30 марта до 14.00 1 апреля, в Подмосковье - с 10.00 30 марта до 10.00 1 апреля.
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568549043_0:0:1961:1470_1920x0_80_0_0_278bc23bbe6475cdbeb5ed6267a46b90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество