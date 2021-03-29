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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра порывами до 15 метров в секунду, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:50
2021-03-29T17:50
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра порывами до 15 метров в секунду, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.Отмечается, что предупреждение в Москве действует с 14.00 30 марта до 14.00 1 апреля, в Подмосковье - с 10.00 30 марта до 10.00 1 апреля.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

17:50 29.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина идет по улице под порывами ветр
Женщина идет по улице под порывами ветр - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра порывами до 15 метров в секунду, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение в Москве действует с 14.00 30 марта до 14.00 1 апреля, в Подмосковье - с 10.00 30 марта до 10.00 1 апреля.
 
ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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