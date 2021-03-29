В Кремле рассказали о подготовке парада Победы
По Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в этот день прошли 4,5 тысячи военнослужащих.
По Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в этот день прошли 4,5 тысячи военнослужащих.
Шествие военной техники открыл марш знаменитого танка Т-34. Затем по набережной прошли экипажи танков Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".
Шествие военной техники открыл марш знаменитого танка Т-34. Затем по набережной прошли экипажи танков Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".
На трибуне Дворцовой площади было порядка 700 гостей. Посмотреть парад вживую пригласили около 200 ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.
На трибуне Дворцовой площади было порядка 700 гостей. Посмотреть парад вживую пригласили около 200 ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.
В Петербурге также состоялась и воздушная часть парада.
В Петербурге также состоялась и воздушная часть парада.
Власти позаботились о том, чтобы ветераны были в безопасности. Так, в Москве их привезли на парад на специальном транспорте. Водителей и волонтеров протестировали на коронавирус.
Власти позаботились о том, чтобы ветераны были в безопасности. Так, в Москве их привезли на парад на специальном транспорте. Водителей и волонтеров протестировали на коронавирус.
Празднование 75-летия Победы на площади Свободы в Казани.
Празднование 75-летия Победы на площади Свободы в Казани.
Вечером в разных российских городах также запустят салюты.
Вечером в разных российских городах также запустят салюты.
Победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по масштабу, отметил сегодня Владимир Путин.
Победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по масштабу, отметил сегодня Владимир Путин.
Выступая на Красной площади, российский лидер напомнил, что советский народ в годы войны освободил от захватчиков европейские государства и положил конец страшной трагедии холокоста.
Выступая на Красной площади, российский лидер напомнил, что советский народ в годы войны освободил от захватчиков европейские государства и положил конец страшной трагедии холокоста.
И сейчас, подчеркнул Путин, наш долг — беречь и отстаивать правду о той страшной войне.
И сейчас, подчеркнул Путин, наш долг — беречь и отстаивать правду о той страшной войне.
Военнослужащие парадных расчетов на марше в Новороссийске.
Военнослужащие парадных расчетов на марше в Новороссийске.
Как позже отметил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, парады Победы в Севастополе, Керчи, Новороссийске и Симферополе прошли на высшем уровне.
Как позже отметил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, парады Победы в Севастополе, Керчи, Новороссийске и Симферополе прошли на высшем уровне.
Зенитная ракетная система С-400 предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, а также оперативно-тактических баллистических ракет.
Зенитная ракетная система С-400 предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, а также оперативно-тактических баллистических ракет.
В параде на центральной площади Южно-Сахалинска участвовали свыше 900 человек и 32 единицы боевой и специальной техники.
В параде на центральной площади Южно-Сахалинска участвовали свыше 900 человек и 32 единицы боевой и специальной техники.
Тактические автовездеходы (багги) Сил специальных операций на площади имени Ленина в Туле.
Тактические автовездеходы (багги) Сил специальных операций на площади имени Ленина в Туле.
В некоторых городах из-за непростой эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия прошли без зрителей.
В некоторых городах из-за непростой эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия прошли без зрителей.
Главным приоритетом властей остается жизнь и здоровье людей.
Главным приоритетом властей остается жизнь и здоровье людей.
Техническую часть парада в Волгограде возглавил легендарный танк Т-34, за ним последовала техника времен войны, а затем — современные боевые машины.
Техническую часть парада в Волгограде возглавил легендарный танк Т-34, за ним последовала техника времен войны, а затем — современные боевые машины.
Сегодня Волгограду повезло с погодой, обычно в конце июня в городе стоит страшная жара, но к началу празднования столбики термометров не поднимались выше 23 градусов.
Сегодня Волгограду повезло с погодой, обычно в конце июня в городе стоит страшная жара, но к началу празднования столбики термометров не поднимались выше 23 градусов.
После пятилетнего перерыва в Севастополе в пешем параде принял участие сводный парадный расчет военнослужащих-женщин.
После пятилетнего перерыва в Севастополе в пешем параде принял участие сводный парадный расчет военнослужащих-женщин.
Перед парадом к Вечному огню мемориала в честь героической обороны Севастополя в 1941—1942 годах возложили венки и цветы.
Перед парадом к Вечному огню мемориала в честь героической обороны Севастополя в 1941—1942 годах возложили венки и цветы.
Механизированную часть парада в Севастополе возглавляли исторические танки Т-34, ИС-2, самоходные артиллерийские установки разных калибров и ракетные системы, хранившиеся после войны на Сапун-горе и восстановленные ремонтниками Черноморского флота.
Механизированную часть парада в Севастополе возглавляли исторические танки Т-34, ИС-2, самоходные артиллерийские установки разных калибров и ракетные системы, хранившиеся после войны на Сапун-горе и восстановленные ремонтниками Черноморского флота.
В Мурманске праздничные мероприятия прошли под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Всего в парадах в Мурманске и Североморске приняли участие примерно полторы тысячи человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники.
В Мурманске праздничные мероприятия прошли под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Всего в парадах в Мурманске и Североморске приняли участие примерно полторы тысячи человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники.
На фото — тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино" (ТОС-1А) на базе танка Т-72.
На фото — тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино" (ТОС-1А) на базе танка Т-72.
После завершения парада в Москве Путин поблагодарил военнослужащих. Он отметил, что солдаты и организаторы в этот день "постарались от души".
После завершения парада в Москве Путин поблагодарил военнослужащих. Он отметил, что солдаты и организаторы в этот день "постарались от души".
С каждым годом этот праздник становится все более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, добавил глава государства.
С каждым годом этот праздник становится все более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, добавил глава государства.
По Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в этот день прошли 4,5 тысячи военнослужащих.
Шествие военной техники открыл марш знаменитого танка Т-34. Затем по набережной прошли экипажи танков Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".
На трибуне Дворцовой площади было порядка 700 гостей. Посмотреть парад вживую пригласили около 200 ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.
В Петербурге также состоялась и воздушная часть парада.
Власти позаботились о том, чтобы ветераны были в безопасности. Так, в Москве их привезли на парад на специальном транспорте. Водителей и волонтеров протестировали на коронавирус.
Празднование 75-летия Победы на площади Свободы в Казани.
Вечером в разных российских городах также запустят салюты.
Победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по масштабу, отметил сегодня Владимир Путин.
Выступая на Красной площади, российский лидер напомнил, что советский народ в годы войны освободил от захватчиков европейские государства и положил конец страшной трагедии холокоста.
И сейчас, подчеркнул Путин, наш долг — беречь и отстаивать правду о той страшной войне.
Военнослужащие парадных расчетов на марше в Новороссийске.
Как позже отметил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, парады Победы в Севастополе, Керчи, Новороссийске и Симферополе прошли на высшем уровне.
Зенитная ракетная система С-400 предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, а также оперативно-тактических баллистических ракет.
В параде на центральной площади Южно-Сахалинска участвовали свыше 900 человек и 32 единицы боевой и специальной техники.
Тактические автовездеходы (багги) Сил специальных операций на площади имени Ленина в Туле.
В некоторых городах из-за непростой эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия прошли без зрителей.
Главным приоритетом властей остается жизнь и здоровье людей.
Техническую часть парада в Волгограде возглавил легендарный танк Т-34, за ним последовала техника времен войны, а затем — современные боевые машины.
Сегодня Волгограду повезло с погодой, обычно в конце июня в городе стоит страшная жара, но к началу празднования столбики термометров не поднимались выше 23 градусов.
После пятилетнего перерыва в Севастополе в пешем параде принял участие сводный парадный расчет военнослужащих-женщин.
Перед парадом к Вечному огню мемориала в честь героической обороны Севастополя в 1941—1942 годах возложили венки и цветы.
Механизированную часть парада в Севастополе возглавляли исторические танки Т-34, ИС-2, самоходные артиллерийские установки разных калибров и ракетные системы, хранившиеся после войны на Сапун-горе и восстановленные ремонтниками Черноморского флота.
В Мурманске праздничные мероприятия прошли под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Всего в парадах в Мурманске и Североморске приняли участие примерно полторы тысячи человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники.
На фото — тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино" (ТОС-1А) на базе танка Т-72.
После завершения парада в Москве Путин поблагодарил военнослужащих. Он отметил, что солдаты и организаторы в этот день "постарались от души".
С каждым годом этот праздник становится все более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, добавил глава государства.