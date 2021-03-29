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В Кремле рассказали о подготовке парада Победы
В Кремле рассказали о подготовке парада Победы
Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне точно состоится, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:27
2021-03-29T13:49
парад победы
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне точно состоится, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Парад будет, однозначно. Вы знаете, что были уже заявления, что и "Бессмертный полк" готовится", — сказал он.На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду 9 мая, представитель Кремля ответил утвердительно. По его словам, эпидемиологическая ситуация внушает осторожный оптимизм.Что касается приглашения на парад иностранных гостей, то представитель Кремля заявил, что ему ничего об этом не известно.Он отметил, что если Россия чувствует себя в ситуации с коронавирусом более уверенно, то во многих странах Европы положение тревожное. "Им еще много работать до стабилизации", — заключил пресс-секретарь.В прошлом году из-за пандемии Парад Победы пришлось перенести: он прошел не 9 мая, а 24 июня.
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парад победы, дмитрий песков, общество

В Кремле рассказали о подготовке парада Победы

12:27 29.03.2021 (обновлено: 13:49 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПодготовка курсантов к военному параду на Красной площади
Подготовка курсантов к военному параду на Красной площади - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне точно состоится, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Парад будет, однозначно. Вы знаете, что были уже заявления, что и "Бессмертный полк" готовится", — сказал он.
На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду 9 мая, представитель Кремля ответил утвердительно. По его словам, эпидемиологическая ситуация внушает осторожный оптимизм.
Что касается приглашения на парад иностранных гостей, то представитель Кремля заявил, что ему ничего об этом не известно.
Он отметил, что если Россия чувствует себя в ситуации с коронавирусом более уверенно, то во многих странах Европы положение тревожное.
"Им еще много работать до стабилизации", — заключил пресс-секретарь.
В прошлом году из-за пандемии Парад Победы пришлось перенести: он прошел не 9 мая, а 24 июня.
Парад Победы в российских городах
© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в фотобанк

По Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в этот день прошли 4,5 тысячи военнослужащих.

оеннослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
1 из 28

По Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в этот день прошли 4,5 тысячи военнослужащих.

© РИА Новости / Ирина Мотина
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Шествие военной техники открыл марш знаменитого танка Т-34. Затем по набережной прошли экипажи танков Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге
2 из 28

Шествие военной техники открыл марш знаменитого танка Т-34. Затем по набережной прошли экипажи танков Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в фотобанк

На трибуне Дворцовой площади было порядка 700 гостей. Посмотреть парад вживую пригласили около 200 ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
3 из 28

На трибуне Дворцовой площади было порядка 700 гостей. Посмотреть парад вживую пригласили около 200 ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.

© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В Петербурге также состоялась и воздушная часть парада.

Воздушная часть парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге
4 из 28

В Петербурге также состоялась и воздушная часть парада.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Власти позаботились о том, чтобы ветераны были в безопасности. Так, в Москве их привезли на парад на специальном транспорте. Водителей и волонтеров протестировали на коронавирус.

Ветераны Великой Отечественной войны и волонтер победы на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
5 из 28

Власти позаботились о том, чтобы ветераны были в безопасности. Так, в Москве их привезли на парад на специальном транспорте. Водителей и волонтеров протестировали на коронавирус.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Празднование 75-летия Победы на площади Свободы в Казани.

Артисты на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
6 из 28

Празднование 75-летия Победы на площади Свободы в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Вечером в разных российских городах также запустят салюты.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
7 из 28

Вечером в разных российских городах также запустят салюты.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по масштабу, отметил сегодня Владимир Путин.

Артист на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
8 из 28

Победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по масштабу, отметил сегодня Владимир Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Танки на параде в Казани.

Танки Т-44 на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
9 из 28

Танки на параде в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Выступая на Красной площади, российский лидер напомнил, что советский народ в годы войны освободил от захватчиков европейские государства и положил конец страшной трагедии холокоста.

Артисты перед парадом в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
10 из 28

Выступая на Красной площади, российский лидер напомнил, что советский народ в годы войны освободил от захватчиков европейские государства и положил конец страшной трагедии холокоста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

И сейчас, подчеркнул Путин, наш долг — беречь и отстаивать правду о той страшной войне.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Новороссийске
11 из 28

И сейчас, подчеркнул Путин, наш долг — беречь и отстаивать правду о той страшной войне.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Военнослужащие парадных расчетов на марше в Новороссийске.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Новороссийске
12 из 28

Военнослужащие парадных расчетов на марше в Новороссийске.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Как позже отметил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, парады Победы в Севастополе, Керчи, Новороссийске и Симферополе прошли на высшем уровне.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Новороссийске
13 из 28

Как позже отметил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, парады Победы в Севастополе, Керчи, Новороссийске и Симферополе прошли на высшем уровне.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, а также оперативно-тактических баллистических ракет.

Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
14 из 28

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, а также оперативно-тактических баллистических ракет.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк

В параде на центральной площади Южно-Сахалинска участвовали свыше 900 человек и 32 единицы боевой и специальной техники.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
15 из 28

В параде на центральной площади Южно-Сахалинска участвовали свыше 900 человек и 32 единицы боевой и специальной техники.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Тактические автовездеходы (багги) Сил специальных операций на площади имени Ленина в Туле.

Тактические авто-вездеходы (багги) Сил специальных операций на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади имени Ленина в Туле
16 из 28

Тактические автовездеходы (багги) Сил специальных операций на площади имени Ленина в Туле.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В некоторых городах из-за непростой эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия прошли без зрителей.

Военная техника во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади имени Ленина в Туле
17 из 28

В некоторых городах из-за непростой эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия прошли без зрителей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Главным приоритетом властей остается жизнь и здоровье людей.

Ветеран Великой Отечественной войны на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде
18 из 28

Главным приоритетом властей остается жизнь и здоровье людей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Воздушная часть парада в Волгограде.

Воздушная часть парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде
19 из 28

Воздушная часть парада в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Техническую часть парада в Волгограде возглавил легендарный танк Т-34, за ним последовала техника времен войны, а затем — современные боевые машины.

Военная техника во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде
20 из 28

Техническую часть парада в Волгограде возглавил легендарный танк Т-34, за ним последовала техника времен войны, а затем — современные боевые машины.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Сегодня Волгограду повезло с погодой, обычно в конце июня в городе стоит страшная жара, но к началу празднования столбики термометров не поднимались выше 23 градусов.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде
21 из 28

Сегодня Волгограду повезло с погодой, обычно в конце июня в городе стоит страшная жара, но к началу празднования столбики термометров не поднимались выше 23 градусов.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

После пятилетнего перерыва в Севастополе в пешем параде принял участие сводный парадный расчет военнослужащих-женщин.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Севастополе
22 из 28

После пятилетнего перерыва в Севастополе в пешем параде принял участие сводный парадный расчет военнослужащих-женщин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Перед парадом к Вечному огню мемориала в честь героической обороны Севастополя в 1941—1942 годах возложили венки и цветы.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Севастополе
23 из 28

Перед парадом к Вечному огню мемориала в честь героической обороны Севастополя в 1941—1942 годах возложили венки и цветы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Механизированную часть парада в Севастополе возглавляли исторические танки Т-34, ИС-2, самоходные артиллерийские установки разных калибров и ракетные системы, хранившиеся после войны на Сапун-горе и восстановленные ремонтниками Черноморского флота.

Военнослужащий во время во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Севастополе
24 из 28

Механизированную часть парада в Севастополе возглавляли исторические танки Т-34, ИС-2, самоходные артиллерийские установки разных калибров и ракетные системы, хранившиеся после войны на Сапун-горе и восстановленные ремонтниками Черноморского флота.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

В Мурманске праздничные мероприятия прошли под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Всего в​ парадах в Мурманске и Североморске приняли участие примерно полторы тысячи человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Мурманске
25 из 28

В Мурманске праздничные мероприятия прошли под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Всего в​ парадах в Мурманске и Североморске приняли участие примерно полторы тысячи человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На фото — тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино" (ТОС-1А) на базе танка Т-72.

Тяжёлая огнемётная система залпового огня Буратино (ТОС -1А) на базе танка Т-72 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
26 из 28

На фото — тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино" (ТОС-1А) на базе танка Т-72.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

После завершения парада в Москве Путин поблагодарил военнослужащих. Он отметил, что солдаты и организаторы в этот день "постарались от души".

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
27 из 28

После завершения парада в Москве Путин поблагодарил военнослужащих. Он отметил, что солдаты и организаторы в этот день "постарались от души".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

С каждым годом этот праздник становится все более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, добавил глава государства.

Военная техника во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
28 из 28

С каждым годом этот праздник становится все более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, добавил глава государства.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 28

По Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в этот день прошли 4,5 тысячи военнослужащих.

© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
2 из 28

Шествие военной техники открыл марш знаменитого танка Т-34. Затем по набережной прошли экипажи танков Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
3 из 28

На трибуне Дворцовой площади было порядка 700 гостей. Посмотреть парад вживую пригласили около 200 ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.

© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
4 из 28

В Петербурге также состоялась и воздушная часть парада.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 28

Власти позаботились о том, чтобы ветераны были в безопасности. Так, в Москве их привезли на парад на специальном транспорте. Водителей и волонтеров протестировали на коронавирус.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 28

Празднование 75-летия Победы на площади Свободы в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 28

Вечером в разных российских городах также запустят салюты.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 28

Победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по масштабу, отметил сегодня Владимир Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 28

Танки на параде в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 28

Выступая на Красной площади, российский лидер напомнил, что советский народ в годы войны освободил от захватчиков европейские государства и положил конец страшной трагедии холокоста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 28

И сейчас, подчеркнул Путин, наш долг — беречь и отстаивать правду о той страшной войне.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
12 из 28

Военнослужащие парадных расчетов на марше в Новороссийске.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
13 из 28

Как позже отметил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, парады Победы в Севастополе, Керчи, Новороссийске и Симферополе прошли на высшем уровне.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
14 из 28

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, а также оперативно-тактических баллистических ракет.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
15 из 28

В параде на центральной площади Южно-Сахалинска участвовали свыше 900 человек и 32 единицы боевой и специальной техники.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
16 из 28

Тактические автовездеходы (багги) Сил специальных операций на площади имени Ленина в Туле.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
17 из 28

В некоторых городах из-за непростой эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия прошли без зрителей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
18 из 28

Главным приоритетом властей остается жизнь и здоровье людей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
19 из 28

Воздушная часть парада в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
20 из 28

Техническую часть парада в Волгограде возглавил легендарный танк Т-34, за ним последовала техника времен войны, а затем — современные боевые машины.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
21 из 28

Сегодня Волгограду повезло с погодой, обычно в конце июня в городе стоит страшная жара, но к началу празднования столбики термометров не поднимались выше 23 градусов.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
22 из 28

После пятилетнего перерыва в Севастополе в пешем параде принял участие сводный парадный расчет военнослужащих-женщин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
23 из 28

Перед парадом к Вечному огню мемориала в честь героической обороны Севастополя в 1941—1942 годах возложили венки и цветы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
24 из 28

Механизированную часть парада в Севастополе возглавляли исторические танки Т-34, ИС-2, самоходные артиллерийские установки разных калибров и ракетные системы, хранившиеся после войны на Сапун-горе и восстановленные ремонтниками Черноморского флота.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
25 из 28

В Мурманске праздничные мероприятия прошли под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Всего в​ парадах в Мурманске и Североморске приняли участие примерно полторы тысячи человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
26 из 28

На фото — тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино" (ТОС-1А) на базе танка Т-72.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
27 из 28

После завершения парада в Москве Путин поблагодарил военнослужащих. Он отметил, что солдаты и организаторы в этот день "постарались от души".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
28 из 28

С каждым годом этот праздник становится все более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, добавил глава государства.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
 
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05:03В Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19
04:59В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
04:55В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
04:20О чем говорит внезапное головокружение?
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
01:17При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек
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