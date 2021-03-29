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В Кремле рассказали о подготовке парада Победы

В Кремле рассказали о подготовке парада Победы

Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне точно состоится, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:27

2021-03-29T12:27

2021-03-29T13:49

парад победы

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне точно состоится, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Парад будет, однозначно. Вы знаете, что были уже заявления, что и "Бессмертный полк" готовится", — сказал он.На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду 9 мая, представитель Кремля ответил утвердительно. По его словам, эпидемиологическая ситуация внушает осторожный оптимизм.Что касается приглашения на парад иностранных гостей, то представитель Кремля заявил, что ему ничего об этом не известно.Он отметил, что если Россия чувствует себя в ситуации с коронавирусом более уверенно, то во многих странах Европы положение тревожное. "Им еще много работать до стабилизации", — заключил пресс-секретарь.В прошлом году из-за пандемии Парад Победы пришлось перенести: он прошел не 9 мая, а 24 июня.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парад победы, дмитрий песков, общество