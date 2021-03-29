Памфилова рассказала о трудностях на предстоящей избирательной кампании

"Резко изменилась ситуация в мире не только из-за пандемии, это вызвало целый ряд проблем и во вне и внутри страны, поэтому мы понимаем, что это будет очень сложная кампания (по выборам в ГД). Думаю, что далеко не все страны заинтересованы в том, чтобы адекватно и объективно оценивать эти выборы",- сказала Памфилова журналистам.