Памфилова рассказала о трудностях на предстоящей избирательной кампании
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Далеко не все страны заинтересованы, чтобы адекватно или объективно оценивать предстоящие выборы в Госдуму, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
"Резко изменилась ситуация в мире не только из-за пандемии, это вызвало целый ряд проблем и во вне и внутри страны, поэтому мы понимаем, что это будет очень сложная кампания (по выборам в ГД). Думаю, что далеко не все страны заинтересованы в том, чтобы адекватно и объективно оценивать эти выборы",- сказала Памфилова журналистам.
В понедельник проходит первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором избирается новое руководство комиссии – председатель, заместитель председателя и секретарь. Члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет, ее кандидатуру поддержали большинство членов нового состава ЦИК. Новому составу Центральной избирательной комиссии РФ уже в сентябре предстоит организовать и провести выборы депутатов Госдумы.
23 марта, 19:15Памфилова назвала основную задачу нового состава ЦИК