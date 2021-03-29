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Памфилова рассказала о трудностях на предстоящей избирательной кампании
Памфилова рассказала о трудностях на предстоящей избирательной кампании
Далеко не все страны заинтересованы, чтобы адекватно или объективно оценивать предстоящие выборы в Госдуму, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:14
2021-03-29T15:14
россия
элла памфилова
госдума рф
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Далеко не все страны заинтересованы, чтобы адекватно или объективно оценивать предстоящие выборы в Госдуму, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.В понедельник проходит первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором избирается новое руководство комиссии – председатель, заместитель председателя и секретарь. Члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет, ее кандидатуру поддержали большинство членов нового состава ЦИК. Новому составу Центральной избирательной комиссии РФ уже в сентябре предстоит организовать и провести выборы депутатов Госдумы.
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россия, элла памфилова, госдума рф, политика

Памфилова рассказала о трудностях на предстоящей избирательной кампании

15:14 29.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Далеко не все страны заинтересованы, чтобы адекватно или объективно оценивать предстоящие выборы в Госдуму, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
"Резко изменилась ситуация в мире не только из-за пандемии, это вызвало целый ряд проблем и во вне и внутри страны, поэтому мы понимаем, что это будет очень сложная кампания (по выборам в ГД). Думаю, что далеко не все страны заинтересованы в том, чтобы адекватно и объективно оценивать эти выборы",- сказала Памфилова журналистам.
В понедельник проходит первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором избирается новое руководство комиссии – председатель, заместитель председателя и секретарь. Члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет, ее кандидатуру поддержали большинство членов нового состава ЦИК. Новому составу Центральной избирательной комиссии РФ уже в сентябре предстоит организовать и провести выборы депутатов Госдумы.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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