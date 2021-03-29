Памфилова рассказала об изменениях в работе ЦИК
14:50 29.03.2021 (обновлено: 15:02 29.03.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заключительном заседании действующего состава Центризбиркома
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Новый состав ЦИК усилит акцент на региональной политики, изменит принцип кураторства над регионами, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Мы вообще изменим принцип кураторства (членов ЦИК над регионами), он изменится... К концу апреля мы определимся и официально в своём постановлении разделим обязанности", - сказала Памфилова журналистам.
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По ее словам, нужно будет усилить акцент на региональной политики - перевести связь при общении с регионами на новый уровень. "Больше должно быть аналитики, больше должно быть прогнозов, больше должно быть системных подходов", - отметила глава ЦИК.
В понедельник проходит первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором избирается новое руководство комиссии – председатель, заместитель председателя и секретарь. Члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет, ее кандидатуру поддержали большинство членов нового состава ЦИК. Новому составу Центральной избирательной комиссии РФ уже в сентябре предстоит организовать и провести выборы депутатов Госдумы.