https://ria.ru/20210329/pamfilova-1603303856.html

Памфилова рассказала об изменениях в работе ЦИК

Памфилова рассказала об изменениях в работе ЦИК

Новый состав ЦИК усилит акцент на региональной политики, изменит принцип кураторства над регионами, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:50

2021-03-29T14:50

2021-03-29T15:02

элла памфилова

госдума рф

россия

цик рф

политика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Новый состав ЦИК усилит акцент на региональной политики, изменит принцип кураторства над регионами, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.По ее словам, нужно будет усилить акцент на региональной политики - перевести связь при общении с регионами на новый уровень. "Больше должно быть аналитики, больше должно быть прогнозов, больше должно быть системных подходов", - отметила глава ЦИК.В понедельник проходит первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором избирается новое руководство комиссии – председатель, заместитель председателя и секретарь. Члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет, ее кандидатуру поддержали большинство членов нового состава ЦИК. Новому составу Центральной избирательной комиссии РФ уже в сентябре предстоит организовать и провести выборы депутатов Госдумы.

https://ria.ru/20210323/tsik-1602541212.html

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элла памфилова, госдума рф, россия, цик рф, политика