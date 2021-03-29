https://ria.ru/20210329/otnosheniya-1603273974.html

Песков: Антонов пока не представил Путину доклад об отношениях с США

Песков: Антонов пока не представил Путину доклад об отношениях с США

Решения о том, как выстраивать линию поведения с США, будут приняты по итогам ревизии действий новой американской администрации, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:20

2021-03-29T12:20

2021-03-29T13:26

анатолий антонов

владимир путин

вашингтон (город)

дмитрий песков

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Решения о том, как выстраивать линию поведения с США, будут приняты по итогам ревизии действий новой американской администрации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, которого отозвали для консультаций, пока не докладывал главе государства об отношениях с Соединенными Штатами."По линии МИДа идут постоянные доклады и по линии специальных ведомств. Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации, потребуется время, чтобы этот анализ осуществить", — добавил Песков.Он напомнил, что по конституции внешнюю политику определяет глава государства. "Именно он это сделает", — заключил представитель Кремля.

https://ria.ru/20210326/sanktsii-1602912616.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий антонов, владимир путин, вашингтон (город), дмитрий песков, сша, в мире