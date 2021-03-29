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Песков: Антонов пока не представил Путину доклад об отношениях с США
Песков: Антонов пока не представил Путину доклад об отношениях с США
Решения о том, как выстраивать линию поведения с США, будут приняты по итогам ревизии действий новой американской администрации, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:20
2021-03-29T12:20
2021-03-29T13:26
анатолий антонов
владимир путин
вашингтон (город)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Решения о том, как выстраивать линию поведения с США, будут приняты по итогам ревизии действий новой американской администрации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, которого отозвали для консультаций, пока не докладывал главе государства об отношениях с Соединенными Штатами."По линии МИДа идут постоянные доклады и по линии специальных ведомств. Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации, потребуется время, чтобы этот анализ осуществить", — добавил Песков.Он напомнил, что по конституции внешнюю политику определяет глава государства. "Именно он это сделает", — заключил представитель Кремля.
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анатолий антонов, владимир путин, вашингтон (город), дмитрий песков, сша, в мире
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Решения о том, как выстраивать линию поведения с США, будут приняты по итогам ревизии действий новой американской администрации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
Он отметил, что посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, которого отозвали для консультаций, пока не докладывал главе государства об отношениях с Соединенными Штатами.
"По линии МИДа идут постоянные доклады и по линии специальных ведомств. Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации, потребуется время, чтобы этот анализ осуществить", — добавил Песков.
Он напомнил, что по конституции внешнюю политику определяет глава государства.
"Именно он это сделает", — заключил представитель Кремля.