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Песков: Антонов пока не представил Путину доклад об отношениях с США
Песков: Антонов пока не представил Путину доклад об отношениях с США
Решения о том, как выстраивать линию поведения с США, будут приняты по итогам ревизии действий новой американской администрации, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:20
2021-03-29T13:26
анатолий антонов
владимир путин
вашингтон (город)
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Решения о том, как выстраивать линию поведения с США, будут приняты по итогам ревизии действий новой американской администрации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, которого отозвали для консультаций, пока не докладывал главе государства об отношениях с Соединенными Штатами."По линии МИДа идут постоянные доклады и по линии специальных ведомств. Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации, потребуется время, чтобы этот анализ осуществить", — добавил Песков.Он напомнил, что по конституции внешнюю политику определяет глава государства. "Именно он это сделает", — заключил представитель Кремля.
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анатолий антонов, владимир путин, вашингтон (город), дмитрий песков, сша, в мире

Песков: Антонов пока не представил Путину доклад об отношениях с США

12:20 29.03.2021 (обновлено: 13:26 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Решения о том, как выстраивать линию поведения с США, будут приняты по итогам ревизии действий новой американской администрации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, которого отозвали для консультаций, пока не докладывал главе государства об отношениях с Соединенными Штатами.
"По линии МИДа идут постоянные доклады и по линии специальных ведомств. Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации, потребуется время, чтобы этот анализ осуществить", — добавил Песков.
Он напомнил, что по конституции внешнюю политику определяет глава государства.
"Именно он это сделает", — заключил представитель Кремля.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 06:21
Financial Times сообщила о двух подходах США к антироссийским санкциям
 
Анатолий АнтоновВладимир ПутинВашингтон (город)Дмитрий ПесковСШАВ мире
 
 
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