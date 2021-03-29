https://ria.ru/20210329/obvineniya-1603365997.html
Посольство России ответило на обвинения в "дезинформации" о Германии
Посольство России ответило на обвинения в "дезинформации" о Германии
Посольство РФ в Берлине раскритиковало утверждения немецких политиков и СМИ о направленной на Германию "российской кампании дезинформации". РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:29
2021-03-29T20:29
2021-03-29T20:29
россия
европейская внешнеполитическая служба
евросоюз
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_2997206108982b828590d3b987237260.jpg
БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине раскритиковало утверждения немецких политиков и СМИ о направленной на Германию "российской кампании дезинформации".Ранее в марте интернет-портал EUvsDisinfo, которым управляет Рабочая группа восточных стратегических коммуникаций при Европейской службе внешних связей, обнародовал доклад, в котором утверждалось, что Германия является главной целью "российской кампании дезинформации" в ЕС.В посольстве РФ обратили внимание, что пресса освещала доклад Рабочей группы как "доклад" ЕС или Европейской внешнеполитической службы".По мнению российских дипломатов, "ссылаясь при этом на "доклад ЕС", германские политики и СМИ сами дезинформируют общественность, транслируя вовне частичное, искаженное или ложное отражение реальности"."Рекомендуем порталу EUvsDisinfo или любым заинтересованным структурам на основе тех же критериев, что применялись к российским СМИ, проанализировать материалы германских и европейских медиа на предмет содержащейся в них дезинформации или полуправды о России. Думаем, результат такого исследования всем известен заранее", - добавили в дипмиссии.
https://ria.ru/20210325/maas-1602859069.html
https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_137:178:2629:2047_1920x0_80_0_0_60fe2d69911910e8dbbf77060152d648.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европейская внешнеполитическая служба, евросоюз, германия, в мире
БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости.
Посольство РФ в Берлине
раскритиковало утверждения немецких политиков и СМИ о направленной на Германию
"российской кампании дезинформации".
Ранее в марте интернет-портал EUvsDisinfo
, которым управляет Рабочая группа восточных стратегических коммуникаций при Европейской службе внешних связей, обнародовал доклад, в котором утверждалось, что Германия является главной целью "российской кампании дезинформации" в ЕС.
В посольстве РФ обратили внимание, что пресса освещала доклад Рабочей группы как "доклад" ЕС или Европейской внешнеполитической службы".
"Крайне удивлены подобными заявлениями. На главной странице интернет-портала EUvsDisinfo размещена правовая оговорка, что материалы EUvsDisinfo не отражают официальную позицию ЕС. Там же указано, что отмеченные в качестве "дезинформации" материалы не обязательно являются "намеренной дезинформацией" или распространяются "прокремлевскими СМИ". То есть материал, презентуемый здесь в качестве серьезного исследования, на деле представляет собой поверхностные статистические выкладки, осуществленные на основе непрозрачных и весьма субъективных критериев", - заявили в посольстве.
По мнению российских дипломатов, "ссылаясь при этом на "доклад ЕС", германские политики и СМИ сами дезинформируют общественность, транслируя вовне частичное, искаженное или ложное отражение реальности".
"Рекомендуем порталу EUvsDisinfo или любым заинтересованным структурам на основе тех же критериев, что применялись к российским СМИ, проанализировать материалы германских и европейских медиа на предмет содержащейся в них дезинформации или полуправды о России. Думаем, результат такого исследования всем известен заранее", - добавили в дипмиссии.