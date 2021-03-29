https://ria.ru/20210329/obvineniya-1603365997.html

Посольство России ответило на обвинения в "дезинформации" о Германии

Посольство России ответило на обвинения в "дезинформации" о Германии

Посольство РФ в Берлине раскритиковало утверждения немецких политиков и СМИ о направленной на Германию "российской кампании дезинформации". РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T20:29

2021-03-29T20:29

2021-03-29T20:29

россия

европейская внешнеполитическая служба

евросоюз

германия

в мире

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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине раскритиковало утверждения немецких политиков и СМИ о направленной на Германию "российской кампании дезинформации".Ранее в марте интернет-портал EUvsDisinfo, которым управляет Рабочая группа восточных стратегических коммуникаций при Европейской службе внешних связей, обнародовал доклад, в котором утверждалось, что Германия является главной целью "российской кампании дезинформации" в ЕС.В посольстве РФ обратили внимание, что пресса освещала доклад Рабочей группы как "доклад" ЕС или Европейской внешнеполитической службы".По мнению российских дипломатов, "ссылаясь при этом на "доклад ЕС", германские политики и СМИ сами дезинформируют общественность, транслируя вовне частичное, искаженное или ложное отражение реальности"."Рекомендуем порталу EUvsDisinfo или любым заинтересованным структурам на основе тех же критериев, что применялись к российским СМИ, проанализировать материалы германских и европейских медиа на предмет содержащейся в них дезинформации или полуправды о России. Думаем, результат такого исследования всем известен заранее", - добавили в дипмиссии.

https://ria.ru/20210325/maas-1602859069.html

https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html

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россия, европейская внешнеполитическая служба, евросоюз, германия, в мире