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Посольство России ответило на обвинения в "дезинформации" о Германии
Посольство России ответило на обвинения в "дезинформации" о Германии
Посольство РФ в Берлине раскритиковало утверждения немецких политиков и СМИ о направленной на Германию "российской кампании дезинформации". РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:29
2021-03-29T20:29
россия
европейская внешнеполитическая служба
евросоюз
германия
в мире
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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине раскритиковало утверждения немецких политиков и СМИ о направленной на Германию "российской кампании дезинформации".Ранее в марте интернет-портал EUvsDisinfo, которым управляет Рабочая группа восточных стратегических коммуникаций при Европейской службе внешних связей, обнародовал доклад, в котором утверждалось, что Германия является главной целью "российской кампании дезинформации" в ЕС.В посольстве РФ обратили внимание, что пресса освещала доклад Рабочей группы как "доклад" ЕС или Европейской внешнеполитической службы".По мнению российских дипломатов, "ссылаясь при этом на "доклад ЕС", германские политики и СМИ сами дезинформируют общественность, транслируя вовне частичное, искаженное или ложное отражение реальности"."Рекомендуем порталу EUvsDisinfo или любым заинтересованным структурам на основе тех же критериев, что применялись к российским СМИ, проанализировать материалы германских и европейских медиа на предмет содержащейся в них дезинформации или полуправды о России. Думаем, результат такого исследования всем известен заранее", - добавили в дипмиссии.
https://ria.ru/20210325/maas-1602859069.html
https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html
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60
россия, европейская внешнеполитическая служба, евросоюз, германия, в мире

Посольство России ответило на обвинения в "дезинформации" о Германии

20:29 29.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине раскритиковало утверждения немецких политиков и СМИ о направленной на Германию "российской кампании дезинформации".
Ранее в марте интернет-портал EUvsDisinfo, которым управляет Рабочая группа восточных стратегических коммуникаций при Европейской службе внешних связей, обнародовал доклад, в котором утверждалось, что Германия является главной целью "российской кампании дезинформации" в ЕС.
В посольстве РФ обратили внимание, что пресса освещала доклад Рабочей группы как "доклад" ЕС или Европейской внешнеполитической службы".

"Крайне удивлены подобными заявлениями. На главной странице интернет-портала EUvsDisinfo размещена правовая оговорка, что материалы EUvsDisinfo не отражают официальную позицию ЕС. Там же указано, что отмеченные в качестве "дезинформации" материалы не обязательно являются "намеренной дезинформацией" или распространяются "прокремлевскими СМИ". То есть материал, презентуемый здесь в качестве серьезного исследования, на деле представляет собой поверхностные статистические выкладки, осуществленные на основе непрозрачных и весьма субъективных критериев", - заявили в посольстве.

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По мнению российских дипломатов, "ссылаясь при этом на "доклад ЕС", германские политики и СМИ сами дезинформируют общественность, транслируя вовне частичное, искаженное или ложное отражение реальности".
"Рекомендуем порталу EUvsDisinfo или любым заинтересованным структурам на основе тех же критериев, что применялись к российским СМИ, проанализировать материалы германских и европейских медиа на предмет содержащейся в них дезинформации или полуправды о России. Думаем, результат такого исследования всем известен заранее", - добавили в дипмиссии.
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