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Москвича обвинили в покушении на убийство за призывы детей к руфингу
Москвича обвинили в покушении на убийство за призывы детей к руфингу
Москвичу Никите Лебедеву, склонявшему в соцсетях несовершеннолетних к занятиям руфингом, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила журналистам... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:09
2021-03-29T12:09
россия
светлана петренко
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москвичу Никите Лебедеву, склонявшему в соцсетях несовершеннолетних к занятиям руфингом, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Отмечается, что причастность Лебедева была установлена при исследовании материалов 13 уголовных дел, связанных с совершением в столичном регионе преступлений против несовершеннолетних в 2015-2020 годах.По версии следствия, Лебедев не позднее января 2015 года, будучи пользователем одной из соцсетей, вовлекал подростков "в совершение опасных для их жизни и здоровья действий". Как пояснила Петренко, обвиняемый, уговаривая несовершеннолетних и обещая деньги, призывал их заняться руфингом и вести трансляцию или делать фото того, как они свешиваются головой вниз с большой высоты. Для конспирации он использовал псевдонимы Кирилл Афанасьев, Никита Абрамов и Светлана Расхожева.Как добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Лебедев призывал подростков участвовать в "смертельно опасных прогулках по крышам, сопровождающихся онлайн-трансляцией и экстремальными фотоснимками", и "требовал отправлять все медиафайлы ему для проверки, обещая моментальное денежное вознаграждение".По уже установленному эпизоду обвиняемый арестован, при обыске у него были изъяты информационные носители, допрошено более 300 свидетелей, отмечают в СК и МВД."Главное следственное управление по городу Москве во взаимодействии с подразделениями МВД России продолжает устанавливать иные возможные эпизоды преступной деятельности и всех потерпевших от действий обвиняемого. Всех, кто обладает какой-либо информацией относительно действий указанного лица, просим обращаться по телефону 8 (495) 690 44 51", - заключила Петренко.
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россия, светлана петренко, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Москвича обвинили в покушении на убийство за призывы детей к руфингу

12:09 29.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москвичу Никите Лебедеву, склонявшему в соцсетях несовершеннолетних к занятиям руфингом, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Расследуется уголовное дело в отношении Никиты Лебедева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления... "покушение на убийство". Как полагает следствие, обвиняемый манипулировал сознанием подростка, подвергая его жизнь опасности", - сказала она.
Отмечается, что причастность Лебедева была установлена при исследовании материалов 13 уголовных дел, связанных с совершением в столичном регионе преступлений против несовершеннолетних в 2015-2020 годах.
По версии следствия, Лебедев не позднее января 2015 года, будучи пользователем одной из соцсетей, вовлекал подростков "в совершение опасных для их жизни и здоровья действий". Как пояснила Петренко, обвиняемый, уговаривая несовершеннолетних и обещая деньги, призывал их заняться руфингом и вести трансляцию или делать фото того, как они свешиваются головой вниз с большой высоты. Для конспирации он использовал псевдонимы Кирилл Афанасьев, Никита Абрамов и Светлана Расхожева.
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Как добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Лебедев призывал подростков участвовать в "смертельно опасных прогулках по крышам, сопровождающихся онлайн-трансляцией и экстремальными фотоснимками", и "требовал отправлять все медиафайлы ему для проверки, обещая моментальное денежное вознаграждение".
По уже установленному эпизоду обвиняемый арестован, при обыске у него были изъяты информационные носители, допрошено более 300 свидетелей, отмечают в СК и МВД.
"Главное следственное управление по городу Москве во взаимодействии с подразделениями МВД России продолжает устанавливать иные возможные эпизоды преступной деятельности и всех потерпевших от действий обвиняемого. Всех, кто обладает какой-либо информацией относительно действий указанного лица, просим обращаться по телефону 8 (495) 690 44 51", - заключила Петренко.
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