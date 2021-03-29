https://ria.ru/20210329/obvinenie-1603271479.html

Москвича обвинили в покушении на убийство за призывы детей к руфингу

Москвича обвинили в покушении на убийство за призывы детей к руфингу

Москвичу Никите Лебедеву, склонявшему в соцсетях несовершеннолетних к занятиям руфингом, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила журналистам... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:09

2021-03-29T12:09

2021-03-29T12:09

россия

светлана петренко

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москвичу Никите Лебедеву, склонявшему в соцсетях несовершеннолетних к занятиям руфингом, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Отмечается, что причастность Лебедева была установлена при исследовании материалов 13 уголовных дел, связанных с совершением в столичном регионе преступлений против несовершеннолетних в 2015-2020 годах.По версии следствия, Лебедев не позднее января 2015 года, будучи пользователем одной из соцсетей, вовлекал подростков "в совершение опасных для их жизни и здоровья действий". Как пояснила Петренко, обвиняемый, уговаривая несовершеннолетних и обещая деньги, призывал их заняться руфингом и вести трансляцию или делать фото того, как они свешиваются головой вниз с большой высоты. Для конспирации он использовал псевдонимы Кирилл Афанасьев, Никита Абрамов и Светлана Расхожева.Как добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Лебедев призывал подростков участвовать в "смертельно опасных прогулках по крышам, сопровождающихся онлайн-трансляцией и экстремальными фотоснимками", и "требовал отправлять все медиафайлы ему для проверки, обещая моментальное денежное вознаграждение".По уже установленному эпизоду обвиняемый арестован, при обыске у него были изъяты информационные носители, допрошено более 300 свидетелей, отмечают в СК и МВД."Главное следственное управление по городу Москве во взаимодействии с подразделениями МВД России продолжает устанавливать иные возможные эпизоды преступной деятельности и всех потерпевших от действий обвиняемого. Всех, кто обладает какой-либо информацией относительно действий указанного лица, просим обращаться по телефону 8 (495) 690 44 51", - заключила Петренко.

https://ria.ru/20210209/internet-1596613187.html

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россия, светлана петренко, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия