https://ria.ru/20210329/novoshakhtinsk-1603333837.html

Новую насосную станцию построят в Новошахтинске до конца 2021 года

Новую насосную станцию построят в Новошахтинске до конца 2021 года

Строительство насосной станции, резервуара чистой воды, а также реконструкция очистных сооружений в Новошахтинске Ростовской области ведутся без отставания от... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:09

2021-03-29T17:09

2021-03-29T17:09

ростовская область

новошахтинск

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар – РИА Новости. Строительство насосной станции, резервуара чистой воды, а также реконструкция очистных сооружений в Новошахтинске Ростовской области ведутся без отставания от графика, сообщил журналистам замгубернатора региона Александр Скрябин.Ранее он во главе "группы губернаторского контроля" посетил несколько объектов национальных проектов в Новошахтинске. Один из них – электролизная на базе насосной станции, строительство которой ведется в рамках проекта "Чистая вода"."Мы порадовались, что город наконец-то уйдет от применения опасного хлора, перейдет на безопасный реагент – гипохлорит натрия. Также будет обновлена сетевая часть водоводов, будет построена новая насосная станция. На этом объекте все выполняется в срок, больших корректировок не требуется", - сказал Скрябин.По данным министерства ЖКХ области, с 2020 года в городе ведутся работы по реконструкции очистных сооружений водопровода "Водострой", строительству электролизной, насосной станции первого подъема и резервуара чистой воды. Также ведется реконструкция 5 километров магистрального водовода и 23 километров городских водопроводных сетей.Согласно проектной документации, общая стоимость объектов составляет почти 500 миллионов рублей. Завершить работы планируется до конца текущего года. Ввод в эксплуатацию всего комплекса объектов позволит дополнительно обеспечить качественной питьевой водой порядка 15 тысяч горожан.Помимо объектов программы "Чистая вода" рабочая группа также посетила парк "Город детства", благоустроенный в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", а также обсудила ряд важных для города вопросов – проблемы "обманутых дольщиков", перспективы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

https://ria.ru/20210304/don-1599965711.html

https://ria.ru/20201217/ekonomika-1589620814.html

новошахтинск

ростовская область

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новошахтинск, ростовская область, общество