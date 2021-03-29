Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20210329/novoshakhtinsk-1603333837.html
Новую насосную станцию построят в Новошахтинске до конца 2021 года
Новую насосную станцию построят в Новошахтинске до конца 2021 года
Строительство насосной станции, резервуара чистой воды, а также реконструкция очистных сооружений в Новошахтинске Ростовской области ведутся без отставания от... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:09
2021-03-29T17:09
ростовская область
новошахтинск
ростовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602010035_0:261:3078:1992_1920x0_80_0_0_93465639a0226c59a3c77d91b77d2e80.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар – РИА Новости. Строительство насосной станции, резервуара чистой воды, а также реконструкция очистных сооружений в Новошахтинске Ростовской области ведутся без отставания от графика, сообщил журналистам замгубернатора региона Александр Скрябин.Ранее он во главе "группы губернаторского контроля" посетил несколько объектов национальных проектов в Новошахтинске. Один из них – электролизная на базе насосной станции, строительство которой ведется в рамках проекта "Чистая вода"."Мы порадовались, что город наконец-то уйдет от применения опасного хлора, перейдет на безопасный реагент – гипохлорит натрия. Также будет обновлена сетевая часть водоводов, будет построена новая насосная станция. На этом объекте все выполняется в срок, больших корректировок не требуется", - сказал Скрябин.По данным министерства ЖКХ области, с 2020 года в городе ведутся работы по реконструкции очистных сооружений водопровода "Водострой", строительству электролизной, насосной станции первого подъема и резервуара чистой воды. Также ведется реконструкция 5 километров магистрального водовода и 23 километров городских водопроводных сетей.Согласно проектной документации, общая стоимость объектов составляет почти 500 миллионов рублей. Завершить работы планируется до конца текущего года. Ввод в эксплуатацию всего комплекса объектов позволит дополнительно обеспечить качественной питьевой водой порядка 15 тысяч горожан.Помимо объектов программы "Чистая вода" рабочая группа также посетила парк "Город детства", благоустроенный в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", а также обсудила ряд важных для города вопросов – проблемы "обманутых дольщиков", перспективы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса.
https://ria.ru/20210304/don-1599965711.html
https://ria.ru/20201217/ekonomika-1589620814.html
новошахтинск
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602010035_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_00bde06b5b340400cde6489cec40c54e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новошахтинск, ростовская область, общество

Новую насосную станцию построят в Новошахтинске до конца 2021 года

17:09 29.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНасосная станция
Насосная станция - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар – РИА Новости. Строительство насосной станции, резервуара чистой воды, а также реконструкция очистных сооружений в Новошахтинске Ростовской области ведутся без отставания от графика, сообщил журналистам замгубернатора региона Александр Скрябин.
Ранее он во главе "группы губернаторского контроля" посетил несколько объектов национальных проектов в Новошахтинске. Один из них – электролизная на базе насосной станции, строительство которой ведется в рамках проекта "Чистая вода".
Вид с борта вертолета на мост через реку Дон в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 17:46
Ростовские и волгоградские депутаты рассмотрят идеи по оздоровлению Дона
"Мы порадовались, что город наконец-то уйдет от применения опасного хлора, перейдет на безопасный реагент – гипохлорит натрия. Также будет обновлена сетевая часть водоводов, будет построена новая насосная станция. На этом объекте все выполняется в срок, больших корректировок не требуется", - сказал Скрябин.
По данным министерства ЖКХ области, с 2020 года в городе ведутся работы по реконструкции очистных сооружений водопровода "Водострой", строительству электролизной, насосной станции первого подъема и резервуара чистой воды. Также ведется реконструкция 5 километров магистрального водовода и 23 километров городских водопроводных сетей.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 10:03Ростовская область
Голубев: Ростовская область сохранит показатели экономического развития
Согласно проектной документации, общая стоимость объектов составляет почти 500 миллионов рублей. Завершить работы планируется до конца текущего года. Ввод в эксплуатацию всего комплекса объектов позволит дополнительно обеспечить качественной питьевой водой порядка 15 тысяч горожан.
Помимо объектов программы "Чистая вода" рабочая группа также посетила парк "Город детства", благоустроенный в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", а также обсудила ряд важных для города вопросов – проблемы "обманутых дольщиков", перспективы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса.
 
Ростовская областьНовошахтинскРостовская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
04:55В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
04:20О чем говорит внезапное головокружение?
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
01:17При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек
01:11Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников
Лента новостейМолния