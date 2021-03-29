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При наводнении в США погибли четыре человека

При наводнении в США погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли, еще один пострадал в американском штате Теннесси в результате наводнения, вызванного сильным штормом, сообщает издание... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T00:20

2021-03-29T00:20

2021-03-29T00:20

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, еще один пострадал в американском штате Теннесси в результате наводнения, вызванного сильным штормом, сообщает издание Tennessean со ссылкой на местное отделение полиции.Наводнение произошло в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси и было вызвано сильным штормом и ливневыми дождями, которые шли в течение субботы.Согласно заявлению полиции в Twitter, на данный момент в результате стихии погибли четыре человека. Сообщается, что первой обнаруженной жертвой был 70-летний мужчина, которого правоохранители нашли в автомобиле рядом с магазином Walmart. Позже сотрудники полиции нашли тело 65-летнего Дугласа Хаммонда на поле для гольфа. Полиция Нэшвилла заявила, что, по их мнению, он был "унесен паводком" после того, как выбрался из автомобиля, который съехал с дороги и застрял над водопропускной трубой.Также были найдены тела 64-летнего мужчины и 46-летней женщины возле лагеря для бездомных, рядом с парком. Личности трех жертв пока не установлены.Издание Tennessean отмечает, что сотрудник полиции Хендрик Крюгер также пострадал в результате стихийного бедствия, когда возвращался со службы домой в субботу вечером. Сообщается, что Крюгер был спасен и доставлен в больницу.Спасательные бригады провели ряд операций по поиску пострадавших. Сообщается, что спасателям удалось помочь более чем 130 людям, которые не могли выбраться из автомобилей или домов. Информации о пропавших без вести не поступало.

https://ria.ru/20210322/navodnenie-1602247675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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