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При наводнении в США погибли четыре человека
При наводнении в США погибли четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли, еще один пострадал в американском штате Теннесси в результате наводнения, вызванного сильным штормом, сообщает издание... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T00:20
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, еще один пострадал в американском штате Теннесси в результате наводнения, вызванного сильным штормом, сообщает издание Tennessean со ссылкой на местное отделение полиции.Наводнение произошло в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси и было вызвано сильным штормом и ливневыми дождями, которые шли в течение субботы.Согласно заявлению полиции в Twitter, на данный момент в результате стихии погибли четыре человека. Сообщается, что первой обнаруженной жертвой был 70-летний мужчина, которого правоохранители нашли в автомобиле рядом с магазином Walmart. Позже сотрудники полиции нашли тело 65-летнего Дугласа Хаммонда на поле для гольфа. Полиция Нэшвилла заявила, что, по их мнению, он был "унесен паводком" после того, как выбрался из автомобиля, который съехал с дороги и застрял над водопропускной трубой.Также были найдены тела 64-летнего мужчины и 46-летней женщины возле лагеря для бездомных, рядом с парком. Личности трех жертв пока не установлены.Издание Tennessean отмечает, что сотрудник полиции Хендрик Крюгер также пострадал в результате стихийного бедствия, когда возвращался со службы домой в субботу вечером. Сообщается, что Крюгер был спасен и доставлен в больницу.Спасательные бригады провели ряд операций по поиску пострадавших. Сообщается, что спасателям удалось помочь более чем 130 людям, которые не могли выбраться из автомобилей или домов. Информации о пропавших без вести не поступало.
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walmart, москва, теннесси, нэшвилл, сша, в мире

При наводнении в США погибли четыре человека

00:20 29.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, еще один пострадал в американском штате Теннесси в результате наводнения, вызванного сильным штормом, сообщает издание Tennessean со ссылкой на местное отделение полиции.
Наводнение произошло в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси и было вызвано сильным штормом и ливневыми дождями, которые шли в течение субботы.
"Полиция в настоящее время расследует четыре смерти, причиной которых, предположительно, стал шторм", - приводит газета Washington Post слова мэра Нэшвилла Джона Купера.
Согласно заявлению полиции в Twitter, на данный момент в результате стихии погибли четыре человека. Сообщается, что первой обнаруженной жертвой был 70-летний мужчина, которого правоохранители нашли в автомобиле рядом с магазином Walmart. Позже сотрудники полиции нашли тело 65-летнего Дугласа Хаммонда на поле для гольфа. Полиция Нэшвилла заявила, что, по их мнению, он был "унесен паводком" после того, как выбрался из автомобиля, который съехал с дороги и застрял над водопропускной трубой.
Также были найдены тела 64-летнего мужчины и 46-летней женщины возле лагеря для бездомных, рядом с парком. Личности трех жертв пока не установлены.
Издание Tennessean отмечает, что сотрудник полиции Хендрик Крюгер также пострадал в результате стихийного бедствия, когда возвращался со службы домой в субботу вечером. Сообщается, что Крюгер был спасен и доставлен в больницу.
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Спасательные бригады провели ряд операций по поиску пострадавших. Сообщается, что спасателям удалось помочь более чем 130 людям, которые не могли выбраться из автомобилей или домов. Информации о пропавших без вести не поступало.
 
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