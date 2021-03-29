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Источник назвал сроки восстановления навигации по Суэцкому каналу
Источник назвал сроки восстановления навигации по Суэцкому каналу
Операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given достигла значительного успеха, возобновление навигации по Суэцкому каналу ожидается в ближайшие часы,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T08:30
2021-03-29T08:30
2021-03-29T08:43
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
в мире
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КАИР, 29 мар – РИА Новости. Операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given достигла значительного успеха, возобновление навигации по Суэцкому каналу ожидается в ближайшие часы, сообщил РИА Новости источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC)."Операция по снятию судна с мели достигла значительного успеха, ей способствовал прилив, а также усилия более десяти буксиров", - сообщил источник.По данным GAC, не менее 44 судов ожидают очереди в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди не менее 300 судов.В свою очередь пресс-служба администрации Суэцкого канала сообщила в воскресенье о расширении масштабов работ по углублению дна в районе инцидента."Судно удалось снять с мели, сейчас его передвигают на навигационное русло", - подтвердил РИА Новости источник в администрации канала.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1c/1603208068_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4ae427ffb54e8b516e49df0e19ddf255.jpg
Очередь из грузовых кораблей на входе в Суэцкий канал
Очередь из грузовых кораблей в Красном море примерно в 65 километрах от южного входа в Суэцкий канал. По словам корреспондента РИА Новости, в этой точке их видно не менее 15.
2021-03-29T08:30
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире
КАИР, 29 мар – РИА Новости.
Операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given достигла значительного успеха, возобновление навигации по Суэцкому каналу
ожидается в ближайшие часы, сообщил РИА Новости источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC).
"Операция по снятию судна с мели достигла значительного успеха, ей способствовал прилив, а также усилия более десяти буксиров", - сообщил источник.
"В течение нескольких часов навигация по каналу может возобновиться", - отметил источник.
По данным GAC, не менее 44 судов ожидают очереди в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди не менее 300 судов.
В свою очередь пресс-служба администрации Суэцкого канала сообщила в воскресенье о расширении масштабов работ по углублению дна в районе инцидента.
"Судно удалось снять с мели, сейчас его передвигают на навигационное русло", - подтвердил РИА Новости источник в администрации канала.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды
и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря
. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.