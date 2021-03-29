https://ria.ru/20210329/navalnyy-1603303947.html

Песков перенаправил вопрос о доступе к Навальному западных врачей во ФСИН

Песков перенаправил вопрос о доступе к Навальному западных врачей во ФСИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал во ФСИН вопрос о возможности доступа к блогеру Алексею Навальному немецких врачей, которые следили за РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:51

2021-03-29T14:51

2021-03-29T14:51

замена условного срока навального

алексей навальный

дмитрий песков

владимирская область

происшествия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал во ФСИН вопрос о возможности доступа к блогеру Алексею Навальному немецких врачей, которые следили за его состоянием в Германии: нам неизвестны случаи, когда в учреждения ФСИН и в колонии привлекали зарубежных врачей.Ранее адвокат Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании "Ив Роше", Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера, по ее словам, у него болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.Песков также не согласился с мнением, что вопрос имеет какой-то международный аспект.В пятницу официальный представитель Внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли заявила, что Европейский союз обеспокоен состоянием здоровья находящегося в колонии в России Алексея Навального, призывает к его "незамедлительному освобождению".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210326/obraschenie-1602998429.html

https://ria.ru/20210315/navalnyy-1601366511.html

владимирская область

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замена условного срока навального, алексей навальный, дмитрий песков, владимирская область, происшествия