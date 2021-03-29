Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/navalnyy-1603303947.html
Песков перенаправил вопрос о доступе к Навальному западных врачей во ФСИН
Песков перенаправил вопрос о доступе к Навальному западных врачей во ФСИН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал во ФСИН вопрос о возможности доступа к блогеру Алексею Навальному немецких врачей, которые следили за РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:51
2021-03-29T14:51
замена условного срока навального
алексей навальный
дмитрий песков
владимирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599479159_0:0:2624:1476_1920x0_80_0_0_4e39eab77a7678dc6ec1195a7cc205a3.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал во ФСИН вопрос о возможности доступа к блогеру Алексею Навальному немецких врачей, которые следили за его состоянием в Германии: нам неизвестны случаи, когда в учреждения ФСИН и в колонии привлекали зарубежных врачей.Ранее адвокат Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании "Ив Роше", Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера, по ее словам, у него болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.Песков также не согласился с мнением, что вопрос имеет какой-то международный аспект.В пятницу официальный представитель Внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли заявила, что Европейский союз обеспокоен состоянием здоровья находящегося в колонии в России Алексея Навального, призывает к его "незамедлительному освобождению".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210326/obraschenie-1602998429.html
https://ria.ru/20210315/navalnyy-1601366511.html
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599479159_40:0:2263:1667_1920x0_80_0_0_99cfd2fe573be5696beab728262db52a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
замена условного срока навального, алексей навальный, дмитрий песков, владимирская область, происшествия

Песков перенаправил вопрос о доступе к Навальному западных врачей во ФСИН

14:51 29.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИсправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области
Исправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал во ФСИН вопрос о возможности доступа к блогеру Алексею Навальному немецких врачей, которые следили за его состоянием в Германии: нам неизвестны случаи, когда в учреждения ФСИН и в колонии привлекали зарубежных врачей.
Ранее адвокат Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании "Ив Роше", Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера, по ее словам, у него болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.
"Еще раз повторяю, это не наш вопрос. Мы не будем его комментировать. Мне неизвестны случаи, когда в учреждениях ФСИН и в колониях привлекали зарубежных врачей, я не знаю таких прецедентов, а в остальном готов еще раз перенаправить вас во ФСИН", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к предложению, чтобы немецкие врачи, которые следили за состоянием Навального в Германии, получили доступ к нему.
Песков также не согласился с мнением, что вопрос имеет какой-то международный аспект.
В пятницу официальный представитель Внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли заявила, что Европейский союз обеспокоен состоянием здоровья находящегося в колонии в России Алексея Навального, призывает к его "незамедлительному освобождению".
Юлия Навальная - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 15:47
В Кремле отказались реагировать на обращение супруги Навального
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Блогер Алексей Навальный на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 18:13
Навальный рассказал о впечатлениях от колонии в Покрове
 
Замена условного срока НавальногоАлексей НавальныйДмитрий ПесковВладимирская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
04:55В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
04:20О чем говорит внезапное головокружение?
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
01:17При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек
01:11Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников
Лента новостейМолния