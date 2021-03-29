Путин обсудит Стратегию нацполитики до 2025 года на заседании во вторник
15:06 29.03.2021 (обновлено: 15:09 29.03.2021)
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 марта на заседании Совета по межнациональным отношениям обсудит реализацию Стратегии государственной национальной политики до 2025 года, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тридцатого марта под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции пройдет десятое заседание Совета при Президенте по межнациональным отношениям. Планируется обсудить ход реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь, в частности, пойдет о таких направлениях работы, как укрепление общероссийской гражданской идентичности и поддержание межнационального согласия, о роли образования в гармонизации межнациональных отношений, о создании и продвижении проектов этнокультурного туризма в регионах. Кроме того, будут рассмотрены также другие актуальные вопросы в области реализации государственной национальной политики в РФ.
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