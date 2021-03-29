https://ria.ru/20210329/natspolitika-1603307258.html

Путин обсудит Стратегию нацполитики до 2025 года на заседании во вторник

Путин обсудит Стратегию нацполитики до 2025 года на заседании во вторник

Президент России Владимир Путин 30 марта на заседании Совета по межнациональным отношениям обсудит реализацию Стратегии государственной национальной политики до РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:06

2021-03-29T15:06

2021-03-29T15:09

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 марта на заседании Совета по межнациональным отношениям обсудит реализацию Стратегии государственной национальной политики до 2025 года, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что речь, в частности, пойдет о таких направлениях работы, как укрепление общероссийской гражданской идентичности и поддержание межнационального согласия, о роли образования в гармонизации межнациональных отношений, о создании и продвижении проектов этнокультурного туризма в регионах. Кроме того, будут рассмотрены также другие актуальные вопросы в области реализации государственной национальной политики в РФ.

https://ria.ru/20201027/natspolitika-1581765546.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, общество