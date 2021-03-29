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Британия запросила консультации в Совбезе ООН по Мьянме, сообщил источник
Британия запросила консультации в Совбезе ООН по Мьянме, сообщил источник
Великобритания запросила проведения консультаций СБ ООН по ситуации в Мьянме, ожидается, что они пройдут в среду, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:38
2021-03-29T16:47
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
совет безопасности оон
великобритания
мьянма
в мире
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ООН, 29 мар – РИА Новости. Великобритания запросила проведения консультаций СБ ООН по ситуации в Мьянме, ожидается, что они пройдут в среду, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Великобритания попросила о проведении консультаций по Мьянме, ожидается, что они состоятся в среду",- сказал собеседник агентства.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. В подавлении протестного движения военные власти используют как средства контроля толпы, так и боевое оружие. Более 70% госслужащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув рабочие места.По данным правозащитной Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, которая ведет ежедневную статистику случаев гибели участников протестов от рук полиции и военных, общее число скончавшихся с 5 февраля по 28 марта составляет 459, свыше 2,5 тысячи задержаны.
https://ria.ru/20210328/myanma-1603228520.html
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, совет безопасности оон, великобритания, мьянма, в мире

Британия запросила консультации в Совбезе ООН по Мьянме, сообщил источник

16:38 29.03.2021 (обновлено: 16:47 29.03.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / POOL
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ООН, 29 мар – РИА Новости. Великобритания запросила проведения консультаций СБ ООН по ситуации в Мьянме, ожидается, что они пройдут в среду, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"Великобритания попросила о проведении консультаций по Мьянме, ожидается, что они состоятся в среду",- сказал собеседник агентства.
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Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. В подавлении протестного движения военные власти используют как средства контроля толпы, так и боевое оружие. Более 70% госслужащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув рабочие места.
По данным правозащитной Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, которая ведет ежедневную статистику случаев гибели участников протестов от рук полиции и военных, общее число скончавшихся с 5 февраля по 28 марта составляет 459, свыше 2,5 тысячи задержаны.
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Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныСовет Безопасности ООНВеликобританияМьянмаВ мире
 
 
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