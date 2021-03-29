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В Кремле обеспокоены ситуацией в Мьянме
В Кремле обеспокоены ситуацией в Мьянме
В Кремле обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения в Мьянме, где проходят массовые протесты, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:07
2021-03-29T14:15
мишель бачелет
аун сан су чжи
дмитрий песков
оон
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
россия
мьянма
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Кремле обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения в Мьянме, где проходят массовые протесты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что ситуация тщательно отслеживается.Ранее специальный советник ООН по предупреждению геноцида Элис Ндериту и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявили, что службы безопасности Мьянмы убили 107 человек, в том числе семь детей, в субботу. В заявлении не указывается источник данных.Ранее в Минобороны сообщили, что заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и члены общественного совета при российском военном ведомстве стали гостями парада в честь 76-й годовщины образования Вооруженных сил Мьянмы, который прошел в Нейпьидо."Вы знаете, что у нас давние и достаточно конструктивные связи с Мьянмой, есть все-таки определенные наработки в плане двусторонних отношений, и вот именно с этого угла нужно к этому относиться. Это совершенно не означает, конечно, одобрение вот тех трагических событий, которые имеют место в стране", - ответил Песков на вопрос о том, означает ли присутствие замглавы МО РФ на параде поддержку или признание режима, который установился в Мьянме.&nbsp;Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. В подавлении протестного движения военные власти используют как средства контроля толпы, так и боевое оружие. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув рабочие места.По данным правозащитной Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, которая ведет ежедневную статистику случаев гибели участников протестов от рук полиции и военных Мьянмы, общее число скончавшихся с 5 февраля по 28 марта составляет 459, свыше 2,5 тысячи задержаны.
https://ria.ru/20210327/myanma-1603141973.html
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мишель бачелет, аун сан су чжи, дмитрий песков, оон, ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, россия, мьянма, в мире

В Кремле обеспокоены ситуацией в Мьянме

14:07 29.03.2021 (обновлено: 14:15 29.03.2021)
 
© REUTERS / StringerМужчина на баррикадах в городе Янгон во время акции протеста против военного переворота в Мьянме
Мужчина на баррикадах в городе Янгон во время акции протеста против военного переворота в Мьянме - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Кремле обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения в Мьянме, где проходят массовые протесты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что ситуация тщательно отслеживается.
Ранее специальный советник ООН по предупреждению геноцида Элис Ндериту и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявили, что службы безопасности Мьянмы убили 107 человек, в том числе семь детей, в субботу. В заявлении не указывается источник данных.
"Мы очень обеспокоены в связи с растущим количеством жертв среди гражданского населения. Это вызывает у нас очень глубокую обеспокоенность, и мы самым тщательным образом отслеживаем развитие ситуации в Мьянме", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией в Мьянме, где в минувшие выходные погибли более 100 манифестантов во время разгона акции протеста.
Ранее в Минобороны сообщили, что заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и члены общественного совета при российском военном ведомстве стали гостями парада в честь 76-й годовщины образования Вооруженных сил Мьянмы, который прошел в Нейпьидо.
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"Вы знаете, что у нас давние и достаточно конструктивные связи с Мьянмой, есть все-таки определенные наработки в плане двусторонних отношений, и вот именно с этого угла нужно к этому относиться. Это совершенно не означает, конечно, одобрение вот тех трагических событий, которые имеют место в стране", - ответил Песков на вопрос о том, означает ли присутствие замглавы МО РФ на параде поддержку или признание режима, который установился в Мьянме. 
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.
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Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. В подавлении протестного движения военные власти используют как средства контроля толпы, так и боевое оружие. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув рабочие места.
По данным правозащитной Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, которая ведет ежедневную статистику случаев гибели участников протестов от рук полиции и военных Мьянмы, общее число скончавшихся с 5 февраля по 28 марта составляет 459, свыше 2,5 тысячи задержаны.
 
Мишель БачелетАун Сан Су ЧжиДмитрий ПесковООНСитуация в Мьянме после задержания руководителей страныРоссияМьянмаВ мире
 
 
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