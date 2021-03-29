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Умерла главный редактор "Мурзилки" Татьяна Андросенко
Умерла главный редактор "Мурзилки" Татьяна Андросенко
Главный редактор "Мурзилки" Татьяна Андросенко умерла после тяжелой болезни, сообщается на сайте издания. РИА Новости, 29.03.2021
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Главный редактор "Мурзилки" Татьяна Андросенко умерла после тяжелой болезни, сообщается на сайте издания.Ей было 74 года, из которых более 30 она руководила журналом, ставшим символом детства.Татьяна Андросенко родилась 2 апреля 1946 года. Главным редактором "Мурзилки" стала в 1985-м. Носила звания заслуженного работника культуры и почетного работника общего образования. Была членом Союза писателей России и Союза журналистов Москвы, кавалером ордена Почета.
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культура

Умерла главный редактор "Мурзилки" Татьяна Андросенко

17:04 29.03.2021 (обновлено: 18:03 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГлавный редактор журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко
Главный редактор журнала Мурзилка Татьяна Андросенко - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Главный редактор "Мурзилки" Татьяна Андросенко умерла после тяжелой болезни, сообщается на сайте издания.
Ей было 74 года, из которых более 30 она руководила журналом, ставшим символом детства.
"Татьяна Филипповна уделяла большое внимание работе с молодыми авторами. Также она активно занималась просветительской деятельностью: организовывала встречи читателей с редакцией журнала, его авторами и художниками. Географический охват территорий, где Татьяна Филипповна побывала с "Мурзилкой", огромен. Зачастую результатом таких поездок и встреч становились увлекательные тематические выпуски журнала. Уход Татьяны Филипповны Андросенко из жизни — большая утрата для всего литературного сообщества. Светлая память о ней сохранится во многих сердцах", — говорится в сообщении.
Татьяна Андросенко родилась 2 апреля 1946 года. Главным редактором "Мурзилки" стала в 1985-м. Носила звания заслуженного работника культуры и почетного работника общего образования. Была членом Союза писателей России и Союза журналистов Москвы, кавалером ордена Почета.
 
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