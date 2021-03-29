Умерла главный редактор "Мурзилки" Татьяна Андросенко

"Татьяна Филипповна уделяла большое внимание работе с молодыми авторами. Также она активно занималась просветительской деятельностью: организовывала встречи читателей с редакцией журнала, его авторами и художниками. Географический охват территорий, где Татьяна Филипповна побывала с "Мурзилкой", огромен. Зачастую результатом таких поездок и встреч становились увлекательные тематические выпуски журнала. Уход Татьяны Филипповны Андросенко из жизни — большая утрата для всего литературного сообщества. Светлая память о ней сохранится во многих сердцах", — говорится в сообщении.