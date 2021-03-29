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Китайский эксперт предрек Украине большие потери из-за дела "Мотор Сич"
Китайский эксперт предрек Украине большие потери из-за дела "Мотор Сич"
Ситуация возвращением в госсобственность предприятия "Мотор Сич" может обернуться большими экономическими потерями для Украины, считает декан факультета... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T07:15
2021-03-29T16:02
мотор сич
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ПЕКИН, 29 мар — РИА Новости. Ситуация возвращением в госсобственность предприятия "Мотор Сич" может обернуться большими экономическими потерями для Украины, считает декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао.По мнению ученого, пока нет необходимости в полномасштабном ответе на украинские санкции в отношении китайских инвесторов, потому что Киев, возможно, ввел их под внешним давлением. Но украинское правительство должно четко понимать и полностью оценивать инвестиционные риски, уверен Хун Тао."Украина сейчас сталкивается с нехваткой инвестиций, если возникнет масштабный отток иностранных инвестиций, а обещанные западными странами финансы не дойдут вовремя, то это обернется серьезным ущербом для экономики Украины. Передовые предприятия Украины окажутся в ситуации, когда у них не будет ни производственного капитала, ни рынка сбыта", — отметил эксперт.Он добавил, что в последние годы большие сделки часто срываются из-за вмешательства правительства, поэтому нужно быть осторожнее в приобретении чувствительных компаний, иначе можно "выкинуть технологии и финансы в пустоту"."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. С 2016 года его пытались купить китайские инвесторы, однако власти блокировали сделку.В конце прошлого года инвесторы обратились в международный арбитраж, ущерб от действий украинских чиновников они оценивают в три с половиной миллиарда долларов. В начале этого года Киев ввел санкции против четырех компаний и одного гражданина КНР. В Пекине назвали эти меры необоснованными и потребовали от Украины соблюдать законные права инвесторов.На прошлой неделе президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о защите национальных интересов в сфере авиационных двигателей. Речь идет о заседании СНБО от 11 марта, на котором решили вернуть "Мотор Сич" в собственность государства. Сообщалось, что законопроект о национализации вскоре внесут в Верховную раду.
https://ria.ru/20210327/ukraina-1603115344.html
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мотор сич, пекин, китай, киев, украина, в мире

Китайский эксперт предрек Украине большие потери из-за дела "Мотор Сич"

07:15 29.03.2021 (обновлено: 16:02 29.03.2021)
 
© AP Photo / Andy WongМужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией "Мотор Сич", представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© AP Photo / Andy Wong
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ПЕКИН, 29 мар — РИА Новости. Ситуация возвращением в госсобственность предприятия "Мотор Сич" может обернуться большими экономическими потерями для Украины, считает декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао.

"Необходимо послать четкий сигнал украинскому правительству: слепое следование за другими не только навредит другим, но и им самим. Инцидент с "Мотор Сич" серьезно подрывает доверие иностранных инвесторов и ухудшит инвестиционный климат на Украине. Китайские компании, обратившись в арбитраж, одновременно с этим могут использовать этот инцидент в качестве примера для резкой критики инвестиционного климата на Украине и тем самым дать толчок оттоку иностранных инвестиций", — сказал он в беседе с РИА Новости.

По мнению ученого, пока нет необходимости в полномасштабном ответе на украинские санкции в отношении китайских инвесторов, потому что Киев, возможно, ввел их под внешним давлением. Но украинское правительство должно четко понимать и полностью оценивать инвестиционные риски, уверен Хун Тао.
"Украина сейчас сталкивается с нехваткой инвестиций, если возникнет масштабный отток иностранных инвестиций, а обещанные западными странами финансы не дойдут вовремя, то это обернется серьезным ущербом для экономики Украины. Передовые предприятия Украины окажутся в ситуации, когда у них не будет ни производственного капитала, ни рынка сбыта", — отметил эксперт.
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Он добавил, что в последние годы большие сделки часто срываются из-за вмешательства правительства, поэтому нужно быть осторожнее в приобретении чувствительных компаний, иначе можно "выкинуть технологии и финансы в пустоту".
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. С 2016 года его пытались купить китайские инвесторы, однако власти блокировали сделку.
В конце прошлого года инвесторы обратились в международный арбитраж, ущерб от действий украинских чиновников они оценивают в три с половиной миллиарда долларов. В начале этого года Киев ввел санкции против четырех компаний и одного гражданина КНР. В Пекине назвали эти меры необоснованными и потребовали от Украины соблюдать законные права инвесторов.
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о защите национальных интересов в сфере авиационных двигателей. Речь идет о заседании СНБО от 11 марта, на котором решили вернуть "Мотор Сич" в собственность государства. Сообщалось, что законопроект о национализации вскоре внесут в Верховную раду.
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