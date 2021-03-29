https://ria.ru/20210329/motor-sitch-1603238315.html

Китайский эксперт предрек Украине большие потери из-за дела "Мотор Сич"

Китайский эксперт предрек Украине большие потери из-за дела "Мотор Сич"

Ситуация возвращением в госсобственность предприятия "Мотор Сич" может обернуться большими экономическими потерями для Украины, считает декан факультета... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T07:15

2021-03-29T07:15

2021-03-29T16:02

мотор сич

пекин

китай

киев

украина

в мире

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ПЕКИН, 29 мар — РИА Новости. Ситуация возвращением в госсобственность предприятия "Мотор Сич" может обернуться большими экономическими потерями для Украины, считает декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао.По мнению ученого, пока нет необходимости в полномасштабном ответе на украинские санкции в отношении китайских инвесторов, потому что Киев, возможно, ввел их под внешним давлением. Но украинское правительство должно четко понимать и полностью оценивать инвестиционные риски, уверен Хун Тао."Украина сейчас сталкивается с нехваткой инвестиций, если возникнет масштабный отток иностранных инвестиций, а обещанные западными странами финансы не дойдут вовремя, то это обернется серьезным ущербом для экономики Украины. Передовые предприятия Украины окажутся в ситуации, когда у них не будет ни производственного капитала, ни рынка сбыта", — отметил эксперт.Он добавил, что в последние годы большие сделки часто срываются из-за вмешательства правительства, поэтому нужно быть осторожнее в приобретении чувствительных компаний, иначе можно "выкинуть технологии и финансы в пустоту"."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. С 2016 года его пытались купить китайские инвесторы, однако власти блокировали сделку.В конце прошлого года инвесторы обратились в международный арбитраж, ущерб от действий украинских чиновников они оценивают в три с половиной миллиарда долларов. В начале этого года Киев ввел санкции против четырех компаний и одного гражданина КНР. В Пекине назвали эти меры необоснованными и потребовали от Украины соблюдать законные права инвесторов.На прошлой неделе президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о защите национальных интересов в сфере авиационных двигателей. Речь идет о заседании СНБО от 11 марта, на котором решили вернуть "Мотор Сич" в собственность государства. Сообщалось, что законопроект о национализации вскоре внесут в Верховную раду.

https://ria.ru/20210327/ukraina-1603115344.html

https://ria.ru/20210325/katastrofa-1602741337.html

пекин

китай

киев

украина

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мотор сич, пекин, китай, киев, украина, в мире