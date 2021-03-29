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Испания выдала России подозреваемого в мошенничестве
Испания выдала России подозреваемого в мошенничестве
Обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере Олега Андрианова экстрадировали из Испании в Россию, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T18:27
2021-03-29T18:27
2021-03-29T18:27
ирина волк
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москва
испания
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере Олега Андрианова экстрадировали из Испании в Россию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным правоохранителей, злоумышленник подготовил фиктивный договор займа с потенциальной жертвой на сумму более 90 миллионов рублей, после подал иск в Хорошевский районный суд Москвы о взыскании денег, приложив копии заведомо подложного договора займа, расписки о получении средств и графика возврата денег и процентов по кредиту.Как уточнила Волк, реализовать преступный замысел мужчине не удалось из-за вскрывшихся поддельных подписей, а в июле 2017 года Андрианову заочно предъявили обвинение в преступлении. В октябре 2017 года его объявили в розыск по каналам Интерпола, в феврале 2020 года он был задержан в Испании.
https://ria.ru/20210325/mazo-1602773385.html
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ирина волк, интерпол, москва, испания, происшествия