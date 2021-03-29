Новый сплав из России сделает системы охлаждения легче на треть
© Фото : МИСиСОбразцы из сплава Mg-Si-Zn-Ca для испытаний переданные компании LG
© Фото : МИСиС
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Снизить на треть вес радиаторов и систем теплоотвода в электромобилях и бытовой электронике позволят новые сплавы, созданные учеными Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") в сотрудничестве с компанией "LG Electronics". Результаты исследований опубликованы в журнале Journal of Magnesium and Alloys.
С развитием электроники, по словам специалистов, все более остро встает проблема эффективного отвода тепла — с ростом производительности техники растет и тепловыделение. Снижение температуры напрямую влияет на продление жизненного цикла устройств. Особенно важно это для бытовой техники, электромобилей, светодиодных панелей.
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Ученые НИТУ "МИСиС" в сотрудничестве с компанией "LG Electronics" создали новые высокотеплопроводные магниевые сплавы, которые отличаются от аналогов повышенной надежностью и невысокой стоимостью, а кроме того позволяют существенно снизить вес устройств.
"Традиционно для отвода тепла используются алюминий, но для современной техники он оказывается слишком массивен. Снижение веса устройств позволяет существенно уменьшить энергозатраты при функционировании, а также снизить парниковые выбросы при транспортировке, что становится сегодня все важнее. Применение наших сплавов позволит снизить вес теплоотводящих элементов на треть без потери эффективности", — рассказал доцент кафедры Литейных технологий и художественной обработки материалов НИТУ "МИСиС" Вячеслав Баженов.
Одна из проблем в эксплуатации магниевых сплавов, как отметили ученые, это их способность загораться на воздухе. За счет добавок кальция и иттрия ученым удалось значительно повысить температуру возгорания, благодаря чему новые материалы можно без ограничений применять в различной технике.
© Фото : LG ElectronicsПолучение проб из сплава Mg-Si-Zn-Ca методом литья под давлением для определения технологических и механических свойств для испытаний на корейском предприятии
© Фото : LG Electronics
Получение проб из сплава Mg-Si-Zn-Ca методом литья под давлением для определения технологических и механических свойств для испытаний на корейском предприятии
"Мы хотели создать сплавы с низкой себестоимостью, поэтому практически не использовали дорогостоящие элементы, которыми обычно легируют магний: неодим, лантан, торий и другие. Получились сплавы двух составов: максимально дешевый – легированный кремнием, цинком и кальцием (Mg-Si-Zn-Ca) с высокой теплопроводностью и средней прочностью, и несколько более дорогой – легированный цинком, иттрием и цирконием (Mg–Zn–Y–Zr) с высокой прочностью и чуть меньшей теплопроводностью", — сообщил Вячеслав Баженов.
По результатам работ компания “LG Electronics” зарегистрировала патенты на разработанный в НИТУ "МИСиС" высокотеплопроводный магниевый сплав (Mg-Si-Zn-Ca) и радиатор из него в США, Евросоюзе, Корее и Китае.
В настоящее время научный коллектив работает над новыми композициями сплавов на основе магния, которые смогут обеспечить наряду с низкой себестоимостью и высокой теплопроводностью также высокую прочность и коррозионную стойкость.