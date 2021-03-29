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Наука
https://ria.ru/20210329/misis-1602966170.html
Новый сплав из России сделает системы охлаждения легче на треть
Новый сплав из России сделает системы охлаждения легче на треть
Снизить на треть вес радиаторов и систем теплоотвода в электромобилях и бытовой электронике позволят новые сплавы, созданные учеными Национального... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T09:00
2021-03-29T09:00
технологии
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
мисис
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Снизить на треть вес радиаторов и систем теплоотвода в электромобилях и бытовой электронике позволят новые сплавы, созданные учеными Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") в сотрудничестве с компанией "LG Electronics". Результаты исследований опубликованы в журнале Journal of Magnesium and Alloys.С развитием электроники, по словам специалистов, все более остро встает проблема эффективного отвода тепла — с ростом производительности техники растет и тепловыделение. Снижение температуры напрямую влияет на продление жизненного цикла устройств. Особенно важно это для бытовой техники, электромобилей, светодиодных панелей.Ученые НИТУ "МИСиС" в сотрудничестве с компанией "LG Electronics" создали новые высокотеплопроводные магниевые сплавы, которые отличаются от аналогов повышенной надежностью и невысокой стоимостью, а кроме того позволяют существенно снизить вес устройств.Одна из проблем в эксплуатации магниевых сплавов, как отметили ученые, это их способность загораться на воздухе. За счет добавок кальция и иттрия ученым удалось значительно повысить температуру возгорания, благодаря чему новые материалы можно без ограничений применять в различной технике."Мы хотели создать сплавы с низкой себестоимостью, поэтому практически не использовали дорогостоящие элементы, которыми обычно легируют магний: неодим, лантан, торий и другие. Получились сплавы двух составов: максимально дешевый – легированный кремнием, цинком и кальцием (Mg-Si-Zn-Ca) с высокой теплопроводностью и средней прочностью, и несколько более дорогой – легированный цинком, иттрием и цирконием (Mg–Zn–Y–Zr) с высокой прочностью и чуть меньшей теплопроводностью", — сообщил Вячеслав Баженов.По результатам работ компания “LG Electronics” зарегистрировала патенты на разработанный в НИТУ "МИСиС" высокотеплопроводный магниевый сплав (Mg-Si-Zn-Ca) и радиатор из него в США, Евросоюзе, Корее и Китае.В настоящее время научный коллектив работает над новыми композициями сплавов на основе магния, которые смогут обеспечить наряду с низкой себестоимостью и высокой теплопроводностью также высокую прочность и коррозионную стойкость.
https://ria.ru/20201117/obrazovanie-1584864302.html
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технологии, университетская наука, навигатор абитуриента, мисис

Новый сплав из России сделает системы охлаждения легче на треть

09:00 29.03.2021
 
© Фото : МИСиСОбразцы из сплава Mg-Si-Zn-Ca для испытаний переданные компании LG
Образцы из сплава Mg-Si-Zn-Ca для испытаний переданные компании LG - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : МИСиС
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Снизить на треть вес радиаторов и систем теплоотвода в электромобилях и бытовой электронике позволят новые сплавы, созданные учеными Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") в сотрудничестве с компанией "LG Electronics". Результаты исследований опубликованы в журнале Journal of Magnesium and Alloys.
С развитием электроники, по словам специалистов, все более остро встает проблема эффективного отвода тепла — с ростом производительности техники растет и тепловыделение. Снижение температуры напрямую влияет на продление жизненного цикла устройств. Особенно важно это для бытовой техники, электромобилей, светодиодных панелей.
Метаматериал - анаполь - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 09:00Наука
Невидимые и сверхпроводящие: ученые создают материалы будущего
Ученые НИТУ "МИСиС" в сотрудничестве с компанией "LG Electronics" создали новые высокотеплопроводные магниевые сплавы, которые отличаются от аналогов повышенной надежностью и невысокой стоимостью, а кроме того позволяют существенно снизить вес устройств.

"Традиционно для отвода тепла используются алюминий, но для современной техники он оказывается слишком массивен. Снижение веса устройств позволяет существенно уменьшить энергозатраты при функционировании, а также снизить парниковые выбросы при транспортировке, что становится сегодня все важнее. Применение наших сплавов позволит снизить вес теплоотводящих элементов на треть без потери эффективности", — рассказал доцент кафедры Литейных технологий и художественной обработки материалов НИТУ "МИСиС" Вячеслав Баженов.

Одна из проблем в эксплуатации магниевых сплавов, как отметили ученые, это их способность загораться на воздухе. За счет добавок кальция и иттрия ученым удалось значительно повысить температуру возгорания, благодаря чему новые материалы можно без ограничений применять в различной технике.
© Фото : LG ElectronicsПолучение проб из сплава Mg-Si-Zn-Ca методом литья под давлением для определения технологических и механических свойств для испытаний на корейском предприятии
Получение проб из сплава Mg-Si-Zn-Ca методом литья под давлением для определения технологических и механических свойств для испытаний на корейском предприятии - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : LG Electronics
Получение проб из сплава Mg-Si-Zn-Ca методом литья под давлением для определения технологических и механических свойств для испытаний на корейском предприятии
"Мы хотели создать сплавы с низкой себестоимостью, поэтому практически не использовали дорогостоящие элементы, которыми обычно легируют магний: неодим, лантан, торий и другие. Получились сплавы двух составов: максимально дешевый – легированный кремнием, цинком и кальцием (Mg-Si-Zn-Ca) с высокой теплопроводностью и средней прочностью, и несколько более дорогой – легированный цинком, иттрием и цирконием (Mg–Zn–Y–Zr) с высокой прочностью и чуть меньшей теплопроводностью", — сообщил Вячеслав Баженов.
По результатам работ компания “LG Electronics” зарегистрировала патенты на разработанный в НИТУ "МИСиС" высокотеплопроводный магниевый сплав (Mg-Si-Zn-Ca) и радиатор из него в США, Евросоюзе, Корее и Китае.
В настоящее время научный коллектив работает над новыми композициями сплавов на основе магния, которые смогут обеспечить наряду с низкой себестоимостью и высокой теплопроводностью также высокую прочность и коррозионную стойкость.
Евгений Колесников в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 09:00Наука
Материал из России в три раза увеличит емкость литий-ионных батарей
 
НаукаТехнологииУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаМИСиС
 
 
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