https://ria.ru/20210329/misis-1602966170.html

Новый сплав из России сделает системы охлаждения легче на треть

Новый сплав из России сделает системы охлаждения легче на треть

Снизить на треть вес радиаторов и систем теплоотвода в электромобилях и бытовой электронике позволят новые сплавы, созданные учеными Национального... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T09:00

2021-03-29T09:00

2021-03-29T09:00

технологии

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

мисис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602963585_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_291436b52ac65f43b68a16a81ed31c36.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Снизить на треть вес радиаторов и систем теплоотвода в электромобилях и бытовой электронике позволят новые сплавы, созданные учеными Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") в сотрудничестве с компанией "LG Electronics". Результаты исследований опубликованы в журнале Journal of Magnesium and Alloys.С развитием электроники, по словам специалистов, все более остро встает проблема эффективного отвода тепла — с ростом производительности техники растет и тепловыделение. Снижение температуры напрямую влияет на продление жизненного цикла устройств. Особенно важно это для бытовой техники, электромобилей, светодиодных панелей.Ученые НИТУ "МИСиС" в сотрудничестве с компанией "LG Electronics" создали новые высокотеплопроводные магниевые сплавы, которые отличаются от аналогов повышенной надежностью и невысокой стоимостью, а кроме того позволяют существенно снизить вес устройств.Одна из проблем в эксплуатации магниевых сплавов, как отметили ученые, это их способность загораться на воздухе. За счет добавок кальция и иттрия ученым удалось значительно повысить температуру возгорания, благодаря чему новые материалы можно без ограничений применять в различной технике."Мы хотели создать сплавы с низкой себестоимостью, поэтому практически не использовали дорогостоящие элементы, которыми обычно легируют магний: неодим, лантан, торий и другие. Получились сплавы двух составов: максимально дешевый – легированный кремнием, цинком и кальцием (Mg-Si-Zn-Ca) с высокой теплопроводностью и средней прочностью, и несколько более дорогой – легированный цинком, иттрием и цирконием (Mg–Zn–Y–Zr) с высокой прочностью и чуть меньшей теплопроводностью", — сообщил Вячеслав Баженов.По результатам работ компания “LG Electronics” зарегистрировала патенты на разработанный в НИТУ "МИСиС" высокотеплопроводный магниевый сплав (Mg-Si-Zn-Ca) и радиатор из него в США, Евросоюзе, Корее и Китае.В настоящее время научный коллектив работает над новыми композициями сплавов на основе магния, которые смогут обеспечить наряду с низкой себестоимостью и высокой теплопроводностью также высокую прочность и коррозионную стойкость.

https://ria.ru/20201117/obrazovanie-1584864302.html

https://ria.ru/20210212/misis-1596967761.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, университетская наука, навигатор абитуриента, мисис