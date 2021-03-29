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Элтон Джон рассказал, что создал совместный проект с Metallica
Элтон Джон рассказал, что создал совместный проект с Metallica
Британский певец Элтон Джон во время беседы с музыкантом SG Lewis в эфире шоу Rocket Hour рассказал, что только что закончил работать над совместным проектом с... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:48
2021-03-29T16:48
майли сайрус
metallica
культура
музыка
новости культуры
элтон джон
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Британский певец Элтон Джон во время беседы с музыкантом SG Lewis в эфире шоу Rocket Hour рассказал, что только что закончил работать над совместным проектом с участниками метал-группы Metallica, сообщает UCR. Пока неясно, о каком проекте с Metallica идет речь.Но в начале этого года, по информации издания, певица Майли Сайрус заявила, что в ее грядущем альбоме каверов на песни легендарной метал-группы появится Элтон Джон. Он исполнит фортепианную партию трека "Nothing else matters". Тогда же исполнительница заявила, что ей очень понравилось работать с великим музыкантом.
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майли сайрус, metallica, музыка, новости культуры, элтон джон

Элтон Джон рассказал, что создал совместный проект с Metallica

16:48 29.03.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБританский певец Элтон Джон выступает
Британский певец Элтон Джон выступает - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Британский певец Элтон Джон во время беседы с музыкантом SG Lewis в эфире шоу Rocket Hour рассказал, что только что закончил работать над совместным проектом с участниками метал-группы Metallica, сообщает UCR.

"Я кое-что сделал с Metallica, — прокомментировал Джон. — На самоизоляции я также работал с Gorillaz и другими представителями из этой сферы. Я ничего не делал для себя, но зато создал отличные вещи с другими людьми".

Пока неясно, о каком проекте с Metallica идет речь.
Но в начале этого года, по информации издания, певица Майли Сайрус заявила, что в ее грядущем альбоме каверов на песни легендарной метал-группы появится Элтон Джон. Он исполнит фортепианную партию трека "Nothing else matters".
Тогда же исполнительница заявила, что ей очень понравилось работать с великим музыкантом.
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КультураМайли СайрусMetallicaМузыкаНовости культурыЭлтон Джон
 
 
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