https://ria.ru/20210329/metallica-1603268057.html
Элтон Джон рассказал, что создал совместный проект с Metallica
Элтон Джон рассказал, что создал совместный проект с Metallica
Британский певец Элтон Джон во время беседы с музыкантом SG Lewis в эфире шоу Rocket Hour рассказал, что только что закончил работать над совместным проектом с... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:48
2021-03-29T16:48
2021-03-29T16:48
майли сайрус
metallica
культура
музыка
новости культуры
элтон джон
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Британский певец Элтон Джон во время беседы с музыкантом SG Lewis в эфире шоу Rocket Hour рассказал, что только что закончил работать над совместным проектом с участниками метал-группы Metallica, сообщает UCR. Пока неясно, о каком проекте с Metallica идет речь.Но в начале этого года, по информации издания, певица Майли Сайрус заявила, что в ее грядущем альбоме каверов на песни легендарной метал-группы появится Элтон Джон. Он исполнит фортепианную партию трека "Nothing else matters". Тогда же исполнительница заявила, что ей очень понравилось работать с великим музыкантом.
https://ria.ru/20201124/metallica-1586133218.html
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майли сайрус, metallica, музыка, новости культуры, элтон джон