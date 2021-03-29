https://ria.ru/20210329/metallica-1603268057.html

Элтон Джон рассказал, что создал совместный проект с Metallica

Элтон Джон рассказал, что создал совместный проект с Metallica

Британский певец Элтон Джон во время беседы с музыкантом SG Lewis в эфире шоу Rocket Hour рассказал, что только что закончил работать над совместным проектом с... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:48

2021-03-29T16:48

2021-03-29T16:48

майли сайрус

metallica

культура

музыка

новости культуры

элтон джон

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Британский певец Элтон Джон во время беседы с музыкантом SG Lewis в эфире шоу Rocket Hour рассказал, что только что закончил работать над совместным проектом с участниками метал-группы Metallica, сообщает UCR. Пока неясно, о каком проекте с Metallica идет речь.Но в начале этого года, по информации издания, певица Майли Сайрус заявила, что в ее грядущем альбоме каверов на песни легендарной метал-группы появится Элтон Джон. Он исполнит фортепианную партию трека "Nothing else matters". Тогда же исполнительница заявила, что ей очень понравилось работать с великим музыкантом.

https://ria.ru/20201124/metallica-1586133218.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майли сайрус, metallica, музыка, новости культуры, элтон джон