В России создадут новый центр ядерной медицины
16:54 29.03.2021 (обновлено: 16:55 29.03.2021)
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Новый центр ядерной медицины, в котором будут использованы передовые технологии диагностики и лечения тяжелых болезней, появится в России, соглашение о сотрудничестве в создании центра подписано в министерстве науки и высшего образования РФ.
Соглашение подписали глава Минобрнауки России Валерий Фальков, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и директор Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б. В. Петровского Константин Котенко.
Основная задача будущего центра – развитие в России инновационных технологий ядерной медицины, проведение клинических исследований и внедрение в клиническую практику новых методов и оборудования для лучевой терапии, подготовка высококвалифицированных научных, медицинских и инженерных кадров в области ядерной медицины, расширение международного сотрудничества в этой сфере. Среди перспективных задач Центра ядерной медицины – разработка пилотных проектов типовых центров ядерной медицины и лучевой терапии для их последующего масштабирования в регионах Российской Федерации.
Центр будет создаваться в рамках реализации федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы.
"Самые смелые проекты и прорывные идеи чаще всего рождаются именно в таких междисциплинарных партнерствах. Соглашение между Курчатовским институтом и Российским научным центром хирургии станет отправной точкой для проведения совместных наукоемких прорывных исследований в здравоохранении и их внедрения в клиническую практику", – отметил Фальков, чьи слова приводит пресс-служба Минобрнауки РФ.
Со своей стороны, Ковальчук отметил, что соединение потенциалов Курчатовского института и РНЦХ будет способствовать "качественно новому" развитию отечественной ядерной медицины.
"Синергия уникального кадрового, научного, приборного и ресурсного потенциала Курчатовского института и РНЦХ, несомненно, будет способствовать качественно новому развитию ядерной медицины и получению значимых результатов для системы здравоохранения Российской Федерации", – сказал Ковальчук.
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