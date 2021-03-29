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Прокурор Москвы предостерег торговую сеть от завышения цен на масло
Прокурор Москвы предостерег торговую сеть от завышения цен на масло
Прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководителя столичной сети супермаркетов о недопустимости завышения цен на подсолнечное масло, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T19:17
2021-03-29T19:17
москва
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководителя столичной сети супермаркетов о недопустимости завышения цен на подсолнечное масло, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Установлено, что компания (наименование не указывается), осуществляющая сетевую торговлю продовольственными товарами, присоединилась к заключенному соглашению, чем выразила свое согласие на добровольное соблюдение его условий.В соглашении указано, что организация торговли обязуется установить розничные цены при реализации товара в размере, не превышающем 110 рублей за 1 литр.В релизе отмечается, что в ходе проверки в одном из супермаркетов торговой сети цена на масло превышает установленную соглашением. За нарушение требований законодательства о торговле и ценообразовании на социально значимые продовольственные товары предусмотрена административная ответственность."В целях предотвращения необоснованного повышения цен на масло подсолнечное прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководителя организации о недопустимости нарушения закона",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210329/subsidii-1603318408.html
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москва, экономика

Прокурор Москвы предостерег торговую сеть от завышения цен на масло

19:17 29.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине "Реми"
Покупатели в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководителя столичной сети супермаркетов о недопустимости завышения цен на подсолнечное масло, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что компания (наименование не указывается), осуществляющая сетевую торговлю продовольственными товарами, присоединилась к заключенному соглашению, чем выразила свое согласие на добровольное соблюдение его условий.
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В соглашении указано, что организация торговли обязуется установить розничные цены при реализации товара в размере, не превышающем 110 рублей за 1 литр.
В релизе отмечается, что в ходе проверки в одном из супермаркетов торговой сети цена на масло превышает установленную соглашением. За нарушение требований законодательства о торговле и ценообразовании на социально значимые продовольственные товары предусмотрена административная ответственность.
"В целях предотвращения необоснованного повышения цен на масло подсолнечное прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководителя организации о недопустимости нарушения закона",- говорится в сообщении.
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