https://ria.ru/20210329/maslo-1603357634.html

Прокурор Москвы предостерег торговую сеть от завышения цен на масло

Прокурор Москвы предостерег торговую сеть от завышения цен на масло

Прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководителя столичной сети супермаркетов о недопустимости завышения цен на подсолнечное масло, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T19:17

2021-03-29T19:17

2021-03-29T19:17

москва

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководителя столичной сети супермаркетов о недопустимости завышения цен на подсолнечное масло, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Установлено, что компания (наименование не указывается), осуществляющая сетевую торговлю продовольственными товарами, присоединилась к заключенному соглашению, чем выразила свое согласие на добровольное соблюдение его условий.В соглашении указано, что организация торговли обязуется установить розничные цены при реализации товара в размере, не превышающем 110 рублей за 1 литр.В релизе отмечается, что в ходе проверки в одном из супермаркетов торговой сети цена на масло превышает установленную соглашением. За нарушение требований законодательства о торговле и ценообразовании на социально значимые продовольственные товары предусмотрена административная ответственность."В целях предотвращения необоснованного повышения цен на масло подсолнечное прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководителя организации о недопустимости нарушения закона",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210329/subsidii-1603318408.html

https://ria.ru/20210326/tseny-1603047542.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, экономика