https://ria.ru/20210329/martin-1603293398.html

Писатель Джордж Мартин подписал контракт на 5 лет с каналом HBO

Писатель Джордж Мартин подписал контракт на 5 лет с каналом HBO

Писатель Джордж Мартин заключил контракт на пять лет с телеканалом HBO, создавшим сериал "Игра престолов" по его циклу романов, сообщает издание Hollywood... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:46

2021-03-29T14:46

2021-03-29T14:46

культура

кино и сериалы

новости культуры

hbo

игра престолов (сериал)

джордж мартин

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Писатель Джордж Мартин заключил контракт на пять лет с телеканалом HBO, создавшим сериал "Игра престолов" по его циклу романов, сообщает издание Hollywood Reporter.По данным источников, автор цикла "Песнь льда и пламени", послужившего основой для популярного сериала, подписал "восьмизначную" сделку на создание новых программ для телеканала и его стриминговой платформы HBO Max.Мартин будет работать не только над сериалами, действие которых будет происходить во вселенной "Песни льда и пламени", но также выступит исполнительным продюсером экранизаций по произведениям Roadmarks Роджера Желязны и "Кто боится смерти" Ннеди Окорафор.Телеканал работает сейчас работает над несколькими спин-оффами к сериалу "Игра престолов". Среди них - о сериал House of the Dragon ("Дом дракона"), а также экранизация "Повестей о Дунке и Эгге", действие которых происходит в том же вымышленном мире, что и действие романов цикла "Песнь льда и пламени", но почти на век раньше.Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

https://ria.ru/20201008/martin-1578658631.html

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кино и сериалы, новости культуры, hbo, игра престолов (сериал), джордж мартин