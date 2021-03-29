https://ria.ru/20210329/martin-1603293398.html
Писатель Джордж Мартин подписал контракт на 5 лет с каналом HBO
Писатель Джордж Мартин подписал контракт на 5 лет с каналом HBO
Писатель Джордж Мартин заключил контракт на пять лет с телеканалом HBO, создавшим сериал "Игра престолов" по его циклу романов, сообщает издание Hollywood... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:46
2021-03-29T14:46
2021-03-29T14:46
культура
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новости культуры
hbo
игра престолов (сериал)
джордж мартин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Писатель Джордж Мартин заключил контракт на пять лет с телеканалом HBO, создавшим сериал "Игра престолов" по его циклу романов, сообщает издание Hollywood Reporter.По данным источников, автор цикла "Песнь льда и пламени", послужившего основой для популярного сериала, подписал "восьмизначную" сделку на создание новых программ для телеканала и его стриминговой платформы HBO Max.Мартин будет работать не только над сериалами, действие которых будет происходить во вселенной "Песни льда и пламени", но также выступит исполнительным продюсером экранизаций по произведениям Roadmarks Роджера Желязны и "Кто боится смерти" Ннеди Окорафор.Телеканал работает сейчас работает над несколькими спин-оффами к сериалу "Игра престолов". Среди них - о сериал House of the Dragon ("Дом дракона"), а также экранизация "Повестей о Дунке и Эгге", действие которых происходит в том же вымышленном мире, что и действие романов цикла "Песнь льда и пламени", но почти на век раньше.Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
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кино и сериалы, новости культуры, hbo, игра престолов (сериал), джордж мартин
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Писатель Джордж Мартин заключил контракт на пять лет с телеканалом HBO, создавшим сериал "Игра престолов" по его циклу романов, сообщает
издание Hollywood Reporter.
По данным источников, автор цикла "Песнь льда и пламени", послужившего основой для популярного сериала, подписал "восьмизначную" сделку на создание новых программ для телеканала и его стриминговой платформы HBO Max.
Мартин будет работать не только над сериалами, действие которых будет происходить во вселенной "Песни льда и пламени", но также выступит исполнительным продюсером экранизаций по произведениям Roadmarks Роджера Желязны и "Кто боится смерти" Ннеди Окорафор.
Телеканал работает сейчас работает над несколькими спин-оффами к сериалу "Игра престолов". Среди них - о сериал House of the Dragon ("Дом дракона"), а также экранизация "Повестей о Дунке и Эгге", действие которых происходит в том же вымышленном мире, что и действие романов цикла "Песнь льда и пламени", но почти на век раньше.
Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.