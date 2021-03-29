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Лукашенко потребовал от чиновников обеспечить безопасность страны
Лукашенко потребовал от чиновников обеспечить безопасность страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников обеспечить внутреннюю, прежде всего экономическую, безопасность собственными силами и заявил,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:25
2021-03-29T16:25
кгб белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников обеспечить внутреннюю, прежде всего экономическую, безопасность собственными силами и заявил, что в этом плане "не на кого надеяться".Как сообщила в понедельник пресс-служба белорусского президента, глава государства провел совещание по общественно-политической обстановке в стране, в котором участвовали члены Совбеза. Касаясь перспектив и прогнозов развития ситуации, Лукашенко обратил внимание на важность обеспечения и экономической безопасности страны.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.Западные страны, в частности государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно ввел три санкционных списка, всего в них числятся 88 физлиц и семь организаций. Санкции предполагают запрет на въезд на территорию ЕС для физических лиц, замораживание счетов. Также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.
https://ria.ru/20210329/lukashenko-1603266748.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Лукашенко потребовал от чиновников обеспечить безопасность страны

16:25 29.03.2021
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / БелТА
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Читать ria.ru в
МИНСК, 29 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников обеспечить внутреннюю, прежде всего экономическую, безопасность собственными силами и заявил, что в этом плане "не на кого надеяться".
Как сообщила в понедельник пресс-служба белорусского президента, глава государства провел совещание по общественно-политической обстановке в стране, в котором участвовали члены Совбеза. Касаясь перспектив и прогнозов развития ситуации, Лукашенко обратил внимание на важность обеспечения и экономической безопасности страны.

"Мы живем не в закрытом мире. И свою внутреннюю, экономическую прежде всего, безопасность мы должны обеспечить сами. Нам абсолютно не на кого надеяться", - подчеркнул он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 11:48Протесты в Белоруссии
Лукашенко призвал разбираться с оппозицией, которая "берется за оружие"
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Западные страны, в частности государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно ввел три санкционных списка, всего в них числятся 88 физлиц и семь организаций. Санкции предполагают запрет на въезд на территорию ЕС для физических лиц, замораживание счетов. Также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 12:50Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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