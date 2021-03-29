https://ria.ru/20210329/lukashenko-1603322709.html

Лукашенко потребовал от чиновников обеспечить безопасность страны

Лукашенко потребовал от чиновников обеспечить безопасность страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников обеспечить внутреннюю, прежде всего экономическую, безопасность собственными силами и заявил,... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:25

2021-03-29T16:25

2021-03-29T16:25

кгб белоруссии

александр лукашенко

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белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников обеспечить внутреннюю, прежде всего экономическую, безопасность собственными силами и заявил, что в этом плане "не на кого надеяться".Как сообщила в понедельник пресс-служба белорусского президента, глава государства провел совещание по общественно-политической обстановке в стране, в котором участвовали члены Совбеза. Касаясь перспектив и прогнозов развития ситуации, Лукашенко обратил внимание на важность обеспечения и экономической безопасности страны.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.Западные страны, в частности государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно ввел три санкционных списка, всего в них числятся 88 физлиц и семь организаций. Санкции предполагают запрет на въезд на территорию ЕС для физических лиц, замораживание счетов. Также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.

https://ria.ru/20210329/lukashenko-1603266748.html

https://ria.ru/20210326/vaktsina-1602959226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире