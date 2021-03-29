Лукашенко потребовал от чиновников обеспечить безопасность страны
МИНСК, 29 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников обеспечить внутреннюю, прежде всего экономическую, безопасность собственными силами и заявил, что в этом плане "не на кого надеяться".
Как сообщила в понедельник пресс-служба белорусского президента, глава государства провел совещание по общественно-политической обстановке в стране, в котором участвовали члены Совбеза. Касаясь перспектив и прогнозов развития ситуации, Лукашенко обратил внимание на важность обеспечения и экономической безопасности страны.
"Мы живем не в закрытом мире. И свою внутреннюю, экономическую прежде всего, безопасность мы должны обеспечить сами. Нам абсолютно не на кого надеяться", - подчеркнул он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Западные страны, в частности государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно ввел три санкционных списка, всего в них числятся 88 физлиц и семь организаций. Санкции предполагают запрет на въезд на территорию ЕС для физических лиц, замораживание счетов. Также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.