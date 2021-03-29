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https://ria.ru/20210329/littlebig-1603348579.html
Клип Little Big на трек "Sex Machine" набрал десять миллионов просмотров
Клип Little Big на трек "Sex Machine" набрал десять миллионов просмотров
Клип группы Little Big на трек "Sex Machine" меньше чем за месяц набрал более десяти миллионов просмотров на YouTube. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T19:23
2021-03-29T19:23
шоу-бизнес
ильич (илья прусикин)
youtube
культура
little big
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Клип группы Little Big на трек "Sex Machine" меньше чем за месяц набрал более десяти миллионов просмотров на YouTube. В красочном ролике, созданном фронтменом Little Big Ильей Прусикиным (Ильич) и Дэнни Цукерманом, действие происходит на парковке. Музыканты поют о молодом человеке, который считает себя "секс-машиной", на фоне энергично танцующей в блестящих костюмах массовки.В комментариях к клипу мнения разошлись. Кто-то отметил, что это видео Little Big получилось "примитивным", но многие все-таки считают, что музыканты — молодцы и проделали огромную работу. "По мне, они все так же круты. Клип динамичный, песня простая, вызывающая и заставляет тебя пританцовывать", "Как всегда классно", — написали пользователи.
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РИА Новости
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шоу-бизнес, ильич (илья прусикин), youtube, little big, музыка, новости культуры

Клип Little Big на трек "Sex Machine" набрал десять миллионов просмотров

19:23 29.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Клип группы Little Big на трек "Sex Machine" меньше чем за месяц набрал более десяти миллионов просмотров на YouTube.
"Спасибо за десять миллионов просмотров", — написали участники коллектива в сторис Instagram.
В красочном ролике, созданном фронтменом Little Big Ильей Прусикиным (Ильич) и Дэнни Цукерманом, действие происходит на парковке. Музыканты поют о молодом человеке, который считает себя "секс-машиной", на фоне энергично танцующей в блестящих костюмах массовки.
В комментариях к клипу мнения разошлись. Кто-то отметил, что это видео Little Big получилось "примитивным", но многие все-таки считают, что музыканты — молодцы и проделали огромную работу.
"По мне, они все так же круты. Клип динамичный, песня простая, вызывающая и заставляет тебя пританцовывать", "Как всегда классно", — написали пользователи.
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КультураШоу-бизнесИльич (Илья Прусикин)YouTubeLittle BigМузыкаНовости культуры
 
 
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