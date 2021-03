Клип Little Big на трек "Sex Machine" набрал десять миллионов просмотров

https://ria.ru/20210329/littlebig-1603348579.html

Клип группы Little Big на трек "Sex Machine" меньше чем за месяц набрал более десяти миллионов просмотров на YouTube. РИА Новости, 29.03.2021

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Клип группы Little Big на трек "Sex Machine" меньше чем за месяц набрал более десяти миллионов просмотров на YouTube. В красочном ролике, созданном фронтменом Little Big Ильей Прусикиным (Ильич) и Дэнни Цукерманом, действие происходит на парковке. Музыканты поют о молодом человеке, который считает себя "секс-машиной", на фоне энергично танцующей в блестящих костюмах массовки.В комментариях к клипу мнения разошлись. Кто-то отметил, что это видео Little Big получилось "примитивным", но многие все-таки считают, что музыканты — молодцы и проделали огромную работу. "По мне, они все так же круты. Клип динамичный, песня простая, вызывающая и заставляет тебя пританцовывать", "Как всегда классно", — написали пользователи.

