https://ria.ru/20210329/lipetsk-1603264681.html

СК завершил расследование против жителя Липецка, убившего свою бабушку

СК завершил расследование против жителя Липецка, убившего свою бабушку

Следователи завершили расследование дела в отношении 32-летнего жителя Липецка, избившего до смерти свою бабушку, у которой он хотел пожить, сообщило СУСК РФ по РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:36

2021-03-29T11:36

2021-03-29T11:36

россия

липецкая область

липецк

происшествия

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РЯЗАНЬ, 29 мар - РИА Новости. Следователи завершили расследование дела в отношении 32-летнего жителя Липецка, избившего до смерти свою бабушку, у которой он хотел пожить, сообщило СУСК РФ по региону.По версии следствия, вечером 30 ноября 2020 года обвиняемый пришел в квартиру своей бабушки, чтобы получить согласие на проживание в одной из комнат. Возникла ссора, в результате которой 78-летняя женщина разбила керамическую кружку о голову внука, а тот в ответ нанес ей более 180 ударов руками и ногами. Лежащую на полу без сознания бабушку мужчина укрыл пледом и ушел, закрыв квартиру на ключ. Спустя сутки тело обнаружил второй внук. Согласно выводам судмедэкспертов, потерпевшая скончалась в результате сочетанной травмы тела с повреждением внутренних органов.Вину в совершении преступления мужчина признал частично, выдвинув при этом свою версию произошедшего. "Его доводы следствие расценило как попытку уменьшить степень вины и опровергло собранными доказательствами, в основе которых результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - уточняет СУСК.

https://ria.ru/20210319/ubiystvo-1602039675.html

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липецкая область

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россия, липецкая область, липецк, происшествия