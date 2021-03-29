https://ria.ru/20210329/kurs-1603288100.html

Официальный курс евро на вторник вырос на девять копеек

Официальный курс евро на вторник вырос на девять копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 9,14 копейки - до 89,349 рубля, курс доллара - на 7,11 копейки, до 75,8287 рубля,... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:31

2021-03-29T13:31

2021-03-29T13:31

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 9,14 копейки - до 89,349 рубля, курс доллара - на 7,11 копейки, до 75,8287 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 8 копеек, составив 81,9128 рубля.

https://ria.ru/20210329/bitkoin-1603211182.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика