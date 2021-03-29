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Официальный курс евро на вторник вырос на девять копеек
Официальный курс евро на вторник вырос на девять копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 9,14 копейки - до 89,349 рубля, курс доллара - на 7,11 копейки, до 75,8287 рубля,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:31
2021-03-29T13:31
2021-03-29T13:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 9,14 копейки - до 89,349 рубля, курс доллара - на 7,11 копейки, до 75,8287 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 8 копеек, составив 81,9128 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика