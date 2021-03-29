https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603267313.html
На Филиппинах выявили рекордное число заболевших COVID-19
На Филиппинах выявили рекордное число заболевших COVID-19
Министерство здравоохранения Филиппин зафиксировало за минувшие сутки в стране рекордные 10 016 случаев заболевания COVID-19, общее число заражений превысило... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:51
2021-03-29T11:51
2021-03-29T11:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
филиппины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_2d1c3a38e75f644122d78c45d6be33f0.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Филиппин зафиксировало за минувшие сутки в стране рекордные 10 016 случаев заболевания COVID-19, общее число заражений превысило 731 тысячу, говорится в ежедневном отчете, опубликованном на сайте ведомства.Ранее сообщалось о предыдущем суточном рекорде заражений коронавирусом на Филиппинах, который был зарегистрирован 22 марта и составил 8 019 случаев. Согласно данным минздрава страны, за минувшие сутки медики выявили рекордные 10 016 случаев заражения.В общей сложности на Филиппинах COVID-19 заболели 731 894 человек, скончались 13 186 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.Согласно отчету ведомства, число выздоровевших от коронавируса за прошедшие сутки выросло на 78 человек и составило 603 213.
https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603242054.html
филиппины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_cc544325fc5a157dba22cc3b292392bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, филиппины, в мире