https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603267313.html

На Филиппинах выявили рекордное число заболевших COVID-19

На Филиппинах выявили рекордное число заболевших COVID-19

Министерство здравоохранения Филиппин зафиксировало за минувшие сутки в стране рекордные 10 016 случаев заболевания COVID-19, общее число заражений превысило... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:51

2021-03-29T11:51

2021-03-29T11:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

филиппины

в мире

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Филиппин зафиксировало за минувшие сутки в стране рекордные 10 016 случаев заболевания COVID-19, общее число заражений превысило 731 тысячу, говорится в ежедневном отчете, опубликованном на сайте ведомства.Ранее сообщалось о предыдущем суточном рекорде заражений коронавирусом на Филиппинах, который был зарегистрирован 22 марта и составил 8 019 случаев. Согласно данным минздрава страны, за минувшие сутки медики выявили рекордные 10 016 случаев заражения.В общей сложности на Филиппинах COVID-19 заболели 731 894 человек, скончались 13 186 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.Согласно отчету ведомства, число выздоровевших от коронавируса за прошедшие сутки выросло на 78 человек и составило 603 213.

https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603242054.html

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коронавирус covid-19, филиппины, в мире