https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603265283.html

В Москве за сутки госпитализировали 632 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 632 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 632 человека с коронавирусом, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:39

2021-03-29T11:39

2021-03-29T11:39

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 632 человека с коронавирусом, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 49 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/kovivak-1602786040.html

москва

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2021

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коронавирус в россии, москва