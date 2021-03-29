https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603265283.html
В Москве за сутки госпитализировали 632 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 632 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 632 человека с коронавирусом, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:39
2021-03-29T11:39
2021-03-29T11:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594538027_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_86fc61665a2c47013f9ba4e423535494.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 632 человека с коронавирусом, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 49 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://radiosputnik.ria.ru/20210325/kovivak-1602786040.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594538027_125:191:2602:2048_1920x0_80_0_0_d04314cd3acff2335eb5b49e90f21d96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва