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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Новых случаев коронавируса за сутки не зафиксировано в Ненецком административном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:28
2021-03-29T11:28
2021-03-29T11:28
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
республика алтай
магаданская область
республика тыва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Новых случаев коронавируса за сутки не зафиксировано в Ненецком административном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Магаданская область, Республика Тыва - 0,01%, 3. Республика Алтай - 0,03%", - говорится в сообщении.
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россия, здоровье - общество, республика алтай, магаданская область, республика тыва