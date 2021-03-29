https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603263519.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Новых случаев коронавируса за сутки не зафиксировано в Ненецком административном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:28

2021-03-29T11:28

2021-03-29T11:28

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

республика алтай

магаданская область

республика тыва

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Новых случаев коронавируса за сутки не зафиксировано в Ненецком административном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Магаданская область, Республика Тыва - 0,01%, 3. Республика Алтай - 0,03%", - говорится в сообщении.

россия

республика алтай

магаданская область

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, республика алтай, магаданская область, республика тыва