https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603262445.html

В России за сутки выявили 8711 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 8711 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 8711 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:26

2021-03-29T11:26

2021-03-29T12:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8711 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 9088 заразившихся. Показатель остается на уровне начала октября, темп прироста несколько снизился и составляет 0,19 процента.Умерли за сутки 293 человека — впервые с 9 ноября число смертей опустилось ниже 300 (тогда сообщалось о 256 летальных исходах). Выписались после лечения 7280 человек.Более чем у 13 процентов заразившихся не наблюдается симптомов. Новые случаи выявили в 84 регионах, в Ненецком автономном округе нет прироста второй день подряд.Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1612 (днем ранее было 1878), Санкт-Петербурге — 697, Подмосковье — 595, Нижегородской области — 291, Ростовской — 245, Воронежской — 206, Самарской — 200.Меньше всего новых случаев отмечено на Чукотке, в Туве и Магаданской области — по одному.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 528 543 человек, из них умерли 98 033, вылечились — 4 146 408 пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 126,3 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 127,2 миллиона. Почти 2,8 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210329/voz-1603249547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество