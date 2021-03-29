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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603262445.html
В России за сутки выявили 8711 новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили 8711 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 8711 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:26
2021-03-29T12:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8711 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 9088 заразившихся. Показатель остается на уровне начала октября, темп прироста несколько снизился и составляет 0,19 процента.Умерли за сутки 293 человека — впервые с 9 ноября число смертей опустилось ниже 300 (тогда сообщалось о 256 летальных исходах). Выписались после лечения 7280 человек.Более чем у 13 процентов заразившихся не наблюдается симптомов. Новые случаи выявили в 84 регионах, в Ненецком автономном округе нет прироста второй день подряд.Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1612 (днем ранее было 1878), Санкт-Петербурге — 697, Подмосковье — 595, Нижегородской области — 291, Ростовской — 245, Воронежской — 206, Самарской — 200.Меньше всего новых случаев отмечено на Чукотке, в Туве и Магаданской области — по одному.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 528 543 человек, из них умерли 98 033, вылечились — 4 146 408 пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 126,3 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 127,2 миллиона. Почти 2,8 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки выявили 8711 новых случаев COVID-19

11:26 29.03.2021 (обновлено: 12:38 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8711 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 9088 заразившихся. Показатель остается на уровне начала октября, темп прироста несколько снизился и составляет 0,19 процента.
Умерли за сутки 293 человека — впервые с 9 ноября число смертей опустилось ниже 300 (тогда сообщалось о 256 летальных исходах). Выписались после лечения 7280 человек.
Более чем у 13 процентов заразившихся не наблюдается симптомов. Новые случаи выявили в 84 регионах, в Ненецком автономном округе нет прироста второй день подряд.
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 09:52Распространение коронавируса
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Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1612 (днем ранее было 1878), Санкт-Петербурге — 697, Подмосковье — 595, Нижегородской области — 291, Ростовской — 245, Воронежской — 206, Самарской — 200.
Меньше всего новых случаев отмечено на Чукотке, в Туве и Магаданской области — по одному.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 528 543 человек, из них умерли 98 033, вылечились — 4 146 408 пациентов.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 126,3 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 127,2 миллиона. Почти 2,8 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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