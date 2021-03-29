https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603242054.html

В Индии выявили более 68 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В Индии выявили более 68 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Минздрав Индии за минувшие сутки выявил в стране 68,02 тысячи новых случаев коронавируса, что является самым большим ежедневным ростом заболевших с октября... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T08:38

2021-03-29T08:38

2021-03-29T08:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мар – РИА Новости. Минздрав Индии за минувшие сутки выявил в стране 68,02 тысячи новых случаев коронавируса, что является самым большим ежедневным ростом заболевших с октября прошлого года.Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы более 12 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,35 миллиона человек, продолжают лечение около 521 тысячи, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 161 тысяча человек.Наибольшее число заболевших пришлось на штат Махараштра, где за минувшие сутки выявлены 40,4 тысячи новых случаев заболевания. В воскресенье глава Махараштры Уддхав Теккерей поручил властям готовиться к введению карантина в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. Накануне власти штата ввели ночной комендантский час – в период с 20.00 до 07.00 в штате будут закрыты все торговые центры, также в это время запрещаются собрания численностью более пяти человек. За нарушение этого предписания полиция будет налагать штраф в размере 1 тысячи рупий (около 14 долларов), столько же составит штраф за плевки в общественных местах. За появление без маски положен штраф в размере 500 рупий (примерно 7 долларов).В середине марта первый замминистра здравоохранения Индии Раджеш Бхушан сообщил, что направленные правительством страны в штат Махарашра медики обнаружили там "начало второй волны COVID", а позже минздрав Индии сообщил об обнаружении в Махараштре нового варианта коронавируса с двойной мутацией.Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Карнатаке (3082), Пенджабе (2870), Гуджарате (2270) и Керале (2216).Также минздрав отметил, что за минувшие сутки в Индии были зарегистрированы 219 смертей, связанных с COVID-19.

https://ria.ru/20210328/mutatsii-1603187906.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, индия, в мире