В Индии выявили более 68 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
© AP Photo / Bikas DasМедики у автомобиля скорой помощи в Индии
© AP Photo / Bikas Das
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мар – РИА Новости. Минздрав Индии за минувшие сутки выявил в стране 68,02 тысячи новых случаев коронавируса, что является самым большим ежедневным ростом заболевших с октября прошлого года.
Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы более 12 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,35 миллиона человек, продолжают лечение около 521 тысячи, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 161 тысяча человек.
Наибольшее число заболевших пришлось на штат Махараштра, где за минувшие сутки выявлены 40,4 тысячи новых случаев заболевания. В воскресенье глава Махараштры Уддхав Теккерей поручил властям готовиться к введению карантина в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. Накануне власти штата ввели ночной комендантский час – в период с 20.00 до 07.00 в штате будут закрыты все торговые центры, также в это время запрещаются собрания численностью более пяти человек. За нарушение этого предписания полиция будет налагать штраф в размере 1 тысячи рупий (около 14 долларов), столько же составит штраф за плевки в общественных местах. За появление без маски положен штраф в размере 500 рупий (примерно 7 долларов).
В середине марта первый замминистра здравоохранения Индии Раджеш Бхушан сообщил, что направленные правительством страны в штат Махарашра медики обнаружили там "начало второй волны COVID", а позже минздрав Индии сообщил об обнаружении в Махараштре нового варианта коронавируса с двойной мутацией.
Также минздрав отметил, что за минувшие сутки в Индии были зарегистрированы 219 смертей, связанных с COVID-19.