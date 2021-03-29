Сеул попросил поддержки Москвы в денуклеаризации Корейского полуострова
© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
СЕУЛ, 29 мар – РИА Новости. Первый заместитель министра обороны Республики Корея Пак Чже Мин на встрече с замминистра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым попросил поддержки Москвы в денуклеаризации полуострова на фоне осуществлённых КНДР пусков ракет, сообщило министерство обороны Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что, по данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последнее время провела два ракетных испытания: 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а 25 марта – двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
26 марта, 15:23В МИД оценили ситуацию на Корейском полуострове
"Первый заместитель министра обороны Республики Корея Пак Чже Мин выразил глубокую обеспокоенность тем, что недавно, несмотря на усилия правительства Южной Кореи по установлению мира на Корейском полуострове, произошли пуски КНДР баллистических ракет малой дальности. Он попросил содействия и активной поддержки России в процессе достижения прогресса в установлении прочного мира и денуклеаризации Корейского полуострова", - сообщило Минобороны Республики Корея.
Как сообщили РИА Новости в минобороны Южной Кореи, стороны не обсуждали подробно пуски КНДР ракет и лишь подтвердили официальную позицию двух стран.
Ранее МО РФ сообщило, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы региональной безопасности с акцентом на обстановке в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове, состояние и перспективы двустороннего взаимодействия и военной области, а также подписали Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Корея о сотрудничестве в области обороны.