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Сеул попросил поддержки Москвы в денуклеаризации Корейского полуострова
Сеул попросил поддержки Москвы в денуклеаризации Корейского полуострова
Первый заместитель министра обороны Республики Корея Пак Чже Мин на встрече с замминистра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым попросил поддержки... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:28
2021-03-29T17:28
желтое море
александр фомин
южная корея
кндр (северная корея)
япония
в мире
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СЕУЛ, 29 мар – РИА Новости. Первый заместитель министра обороны Республики Корея Пак Чже Мин на встрече с замминистра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым попросил поддержки Москвы в денуклеаризации полуострова на фоне осуществлённых КНДР пусков ракет, сообщило министерство обороны Южной Кореи.Ранее сообщалось, что, по данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последнее время провела два ракетных испытания: 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а 25 марта – двух баллистических ракет в сторону Японского моря."Первый заместитель министра обороны Республики Корея Пак Чже Мин выразил глубокую обеспокоенность тем, что недавно, несмотря на усилия правительства Южной Кореи по установлению мира на Корейском полуострове, произошли пуски КНДР баллистических ракет малой дальности. Он попросил содействия и активной поддержки России в процессе достижения прогресса в установлении прочного мира и денуклеаризации Корейского полуострова", - сообщило Минобороны Республики Корея.Как сообщили РИА Новости в минобороны Южной Кореи, стороны не обсуждали подробно пуски КНДР ракет и лишь подтвердили официальную позицию двух стран.Ранее МО РФ сообщило, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы региональной безопасности с акцентом на обстановке в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове, состояние и перспективы двустороннего взаимодействия и военной области, а также подписали Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Корея о сотрудничестве в области обороны.
https://ria.ru/20210326/kndr-1602992590.html
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желтое море
южная корея
кндр (северная корея)
япония
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желтое море, александр фомин, южная корея, кндр (северная корея), япония, в мире

Сеул попросил поддержки Москвы в денуклеаризации Корейского полуострова

17:28 29.03.2021
 
© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© AP Photo / Lee Jin-man
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СЕУЛ, 29 мар – РИА Новости. Первый заместитель министра обороны Республики Корея Пак Чже Мин на встрече с замминистра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым попросил поддержки Москвы в денуклеаризации полуострова на фоне осуществлённых КНДР пусков ракет, сообщило министерство обороны Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что, по данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последнее время провела два ракетных испытания: 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а 25 марта – двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 15:23
В МИД оценили ситуацию на Корейском полуострове
"Первый заместитель министра обороны Республики Корея Пак Чже Мин выразил глубокую обеспокоенность тем, что недавно, несмотря на усилия правительства Южной Кореи по установлению мира на Корейском полуострове, произошли пуски КНДР баллистических ракет малой дальности. Он попросил содействия и активной поддержки России в процессе достижения прогресса в установлении прочного мира и денуклеаризации Корейского полуострова", - сообщило Минобороны Республики Корея.
Как сообщили РИА Новости в минобороны Южной Кореи, стороны не обсуждали подробно пуски КНДР ракет и лишь подтвердили официальную позицию двух стран.
Ранее МО РФ сообщило, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы региональной безопасности с акцентом на обстановке в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове, состояние и перспективы двустороннего взаимодействия и военной области, а также подписали Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Корея о сотрудничестве в области обороны.
Запуск новой тактической ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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Желтое мореАлександр ФоминЮжная КореяКНДР (Северная Корея)ЯпонияВ мире
 
 
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