https://ria.ru/20210329/konteynerovoz-1603320553.html

Снятый с мели контейнеровоз Ever Given начал движение

Снятый с мели контейнеровоз Ever Given начал движение

Контейнеровоз Ever Given, блокировавший Суэцкий канал, отбуксировали обратно в фарватер, заявил РИА Новости источник в администрации канала. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:15

2021-03-29T16:15

2021-03-29T18:14

абдель фаттах ас-сиси

китай

роттердам

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603318775_218:348:1917:1304_1920x0_80_0_0_be20a2759856d75492effc0cf25e4af2.jpg

ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар — РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given, блокировавший Суэцкий канал, отбуксировали обратно в фарватер, заявил РИА Новости источник в администрации канала.Ранее он рассказал, что судно снова перегородило канал из-за сильного ветра, но, про его словам, ситуация не была такой критичной."В эти минуты происходит его буксировка к Горьким озерам", — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что "кризис закончился".Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн шел из Китая в Нидерланды и 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, полностью заблокировав движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Из-за этого у входов в канал скопилось несколько сотен судов.Минувшей ночью судно удалось снять с мели. Его отбуксируют в Большое Горькое озеро для технического осмотра.Суэцкий канал соединяет соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. Его длина составляет 163 километра, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. За сутки по каналу проходят порядка 50 судов. По данным Bloomberg, ЧП с Ever Given стоило мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.

https://ria.ru/20210328/kanal-1603222942.html

китай

роттердам

суэцкий канал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился. 2021-03-29T16:15 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абдель фаттах ас-сиси, китай, роттердам, инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире