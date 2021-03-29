Снятый с мели контейнеровоз Ever Given начал движение
16:15 29.03.2021 (обновлено: 18:14 29.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого каналаКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала, сняли с мели
ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар — РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given, блокировавший Суэцкий канал, отбуксировали обратно в фарватер, заявил РИА Новости источник в администрации канала.
Ранее он рассказал, что судно снова перегородило канал из-за сильного ветра, но, про его словам, ситуация не была такой критичной.
"В эти минуты происходит его буксировка к Горьким озерам", — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что "кризис закончился".
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн шел из Китая в Нидерланды и 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, полностью заблокировав движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Из-за этого у входов в канал скопилось несколько сотен судов.
Минувшей ночью судно удалось снять с мели. Его отбуксируют в Большое Горькое озеро для технического осмотра.
Суэцкий канал соединяет соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. Его длина составляет 163 километра, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. За сутки по каналу проходят порядка 50 судов. По данным Bloomberg, ЧП с Ever Given стоило мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.
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