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Снятый с мели контейнеровоз Ever Given начал движение
Снятый с мели контейнеровоз Ever Given начал движение
Контейнеровоз Ever Given, блокировавший Суэцкий канал, отбуксировали обратно в фарватер, заявил РИА Новости источник в администрации канала. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:15
2021-03-29T18:14
абдель фаттах ас-сиси
китай
роттердам
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
в мире
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ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар — РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given, блокировавший Суэцкий канал, отбуксировали обратно в фарватер, заявил РИА Новости источник в администрации канала.Ранее он рассказал, что судно снова перегородило канал из-за сильного ветра, но, про его словам, ситуация не была такой критичной."В эти минуты происходит его буксировка к Горьким озерам", — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что "кризис закончился".Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн шел из Китая в Нидерланды и 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, полностью заблокировав движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Из-за этого у входов в канал скопилось несколько сотен судов.Минувшей ночью судно удалось снять с мели. Его отбуксируют в Большое Горькое озеро для технического осмотра.Суэцкий канал соединяет соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. Его длина составляет 163 километра, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. За сутки по каналу проходят порядка 50 судов. По данным Bloomberg, ЧП с Ever Given стоило мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.
https://ria.ru/20210328/kanal-1603222942.html
китай
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Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу
Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился.
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абдель фаттах ас-сиси, китай, роттердам, инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире

Снятый с мели контейнеровоз Ever Given начал движение

16:15 29.03.2021 (обновлено: 18:14 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого каналаКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала, сняли с мели
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала, сняли с мели - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала
Читать ria.ru в
ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар — РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given, блокировавший Суэцкий канал, отбуксировали обратно в фарватер, заявил РИА Новости источник в администрации канала.
Ранее он рассказал, что судно снова перегородило канал из-за сильного ветра, но, про его словам, ситуация не была такой критичной.
"В эти минуты происходит его буксировка к Горьким озерам", — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что "кризис закончился".
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн шел из Китая в Нидерланды и 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, полностью заблокировав движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Из-за этого у входов в канал скопилось несколько сотен судов.
Минувшей ночью судно удалось снять с мели. Его отбуксируют в Большое Горькое озеро для технического осмотра.
Суэцкий канал соединяет соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. Его длина составляет 163 километра, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. За сутки по каналу проходят порядка 50 судов. По данным Bloomberg, ЧП с Ever Given стоило мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 21:58
Эксперт оценил последствия блокировки Суэцкого канала
 
Абдель Фаттах ас-СисиКитайРоттердамИнцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналВ мире
 
 
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