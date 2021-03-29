Главнокомандующий ВСУ выступил за принятие закона о коллаборационизме
© Міністерство оборони УкраїниНачальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
КИЕВ, 29 мар - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак поддержал инициативу о принятии закона о коллаборационизме, который, в частности, предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
"Конечно, нужен. Я думаю, что наш законодатель найдет самую мудрую редакцию и примет ее", - сказал Хомчак в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман, отвечая на вопрос, необходим ли Украине такой закон.
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Группа депутатов украинского парламента от пропрезидентской фракции "Слуга народа" предлагает ввести уголовную ответственность за коллаборационизм и ограничить возможность для виновных занимать государственные должности сроком до 15 лет. В частности, предусматривается ответственность за "отрицание вооруженной агрессии против Украины", сотрудничество с Россией, самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады. Соавтор законопроекта, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Егор Чернев надеется, что этот законопроект будет принят в целом до конца 2021 года.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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При этом официальный Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела. В январе 2015 года украинский парламент принял заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.