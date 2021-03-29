https://ria.ru/20210329/kollaboratsionizme-1603380057.html

Главнокомандующий ВСУ выступил за принятие закона о коллаборационизме

Главнокомандующий ВСУ выступил за принятие закона о коллаборационизме

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак поддержал инициативу о принятии закона о коллаборационизме, который, в частности, предусматривает... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T23:54

2021-03-29T23:54

2021-03-29T23:54

руслан хомчак

донецкая народная республика

верховная рада украины

москва

минск

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156157/23/1561572347_0:343:2421:1705_1920x0_80_0_0_b0aa4052f2981e9b35fb1d5e794ea24b.jpg

КИЕВ, 29 мар - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак поддержал инициативу о принятии закона о коллаборационизме, который, в частности, предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией и самопровозглашенными ДНР и ЛНР."Конечно, нужен. Я думаю, что наш законодатель найдет самую мудрую редакцию и примет ее", - сказал Хомчак в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман, отвечая на вопрос, необходим ли Украине такой закон. Группа депутатов украинского парламента от пропрезидентской фракции "Слуга народа" предлагает ввести уголовную ответственность за коллаборационизм и ограничить возможность для виновных занимать государственные должности сроком до 15 лет. В частности, предусматривается ответственность за "отрицание вооруженной агрессии против Украины", сотрудничество с Россией, самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады. Соавтор законопроекта, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Егор Чернев надеется, что этот законопроект будет принят в целом до конца 2021 года.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.При этом официальный Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела. В январе 2015 года украинский парламент принял заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20200204/1564224047.html

https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html

донецкая народная республика

москва

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан хомчак, донецкая народная республика, верховная рада украины, москва, минск, оон, в мире