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Главнокомандующий ВСУ выступил за принятие закона о коллаборационизме
Главнокомандующий ВСУ выступил за принятие закона о коллаборационизме
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак поддержал инициативу о принятии закона о коллаборационизме, который, в частности, предусматривает... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T23:54
2021-03-29T23:54
руслан хомчак
донецкая народная республика
верховная рада украины
москва
минск
оон
в мире
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КИЕВ, 29 мар - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак поддержал инициативу о принятии закона о коллаборационизме, который, в частности, предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией и самопровозглашенными ДНР и ЛНР."Конечно, нужен. Я думаю, что наш законодатель найдет самую мудрую редакцию и примет ее", - сказал Хомчак в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман, отвечая на вопрос, необходим ли Украине такой закон.&nbsp;Группа депутатов украинского парламента от пропрезидентской фракции "Слуга народа" предлагает ввести уголовную ответственность за коллаборационизм и ограничить возможность для виновных занимать государственные должности сроком до 15 лет. В частности, предусматривается ответственность за "отрицание вооруженной агрессии против Украины", сотрудничество с Россией, самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады. Соавтор законопроекта, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Егор Чернев надеется, что этот законопроект будет принят в целом до конца 2021 года.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.При этом официальный Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела. В январе 2015 года украинский парламент принял заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20200204/1564224047.html
https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html
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руслан хомчак, донецкая народная республика, верховная рада украины, москва, минск, оон, в мире

Главнокомандующий ВСУ выступил за принятие закона о коллаборационизме

23:54 29.03.2021
 
© Міністерство оборони УкраїниНачальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Міністерство оборони України
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КИЕВ, 29 мар - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак поддержал инициативу о принятии закона о коллаборационизме, который, в частности, предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
"Конечно, нужен. Я думаю, что наш законодатель найдет самую мудрую редакцию и примет ее", - сказал Хомчак в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман, отвечая на вопрос, необходим ли Украине такой закон. 
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Группа депутатов украинского парламента от пропрезидентской фракции "Слуга народа" предлагает ввести уголовную ответственность за коллаборационизм и ограничить возможность для виновных занимать государственные должности сроком до 15 лет. В частности, предусматривается ответственность за "отрицание вооруженной агрессии против Украины", сотрудничество с Россией, самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады. Соавтор законопроекта, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Егор Чернев надеется, что этот законопроект будет принят в целом до конца 2021 года.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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При этом официальный Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела. В январе 2015 года украинский парламент принял заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Руслан ХомчакДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныМоскваМинскООНВ мире
 
 
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