https://ria.ru/20210329/khabarovsk-1603248554.html

В Хабаровске впервые после перерыва прошел народный совет

В Хабаровске впервые после перерыва прошел народный совет

Народный совет при врио губернатора Хабаровского края Михаиле Дегтяреве прошел в краевой столице впервые после затяжного перерыва, связанного с... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T09:41

2021-03-29T09:41

2021-03-29T09:41

хабаровский край

михаил дегтярев

артек

хабаровск

комсомольск

николаевск-на-амуре

общество

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ХАБАРОВСК, 29 мар - РИА Новости. Народный совет при врио губернатора Хабаровского края Михаиле Дегтяреве прошел в краевой столице впервые после затяжного перерыва, связанного с эпидемиологической обстановкой по COVID-19.Народный совет - новая площадка, созданная по инициативе врио губернатора края для выработки управленческих решений по социально-экономическому развитию региона. В совет вошли более 300 активных жителей края: представители всех районов и городских округов края, граждане разных профессий и поколений.В ходе совета были обозначены 7 магистральных направлений-программ, над которыми работает совет. Рабочей группой "Жилье и городская среда, безопасные и качественные дороги" было предложено наибольшее количество идей для реализации. Например, отменить возрастные критерии по вступлению в программу дальневосточной ипотеки и провести инвентаризацию всех ливневых канализаций в крае. Кроме того, предложено создать систему общественного контроля за ремонтом и строительством дорог, а также участие членов Нарсовета при принятии в эксплуатацию объектов (например, детских площадок). Еще группой было предложено властям, для снижения оплаты за отопление, ввести 20%-е софинансирование из краевого бюджета работ по увеличению энергоэффективности зданий.Рабочая группа "Образование, культура и спорт" предложила создать в крае проект дальневосточного круглогодичного детского образовательного центра "Амур". "У нас есть "Артек", в Сочи - "Сириус", куда съезжаются дети со всей России. Вот, чтобы растить свою талантливую элиту во всех сферах, нужен такой центр", - заявил на собрании представитель рабочей группы Евгений Чадаев.Еще этой профильной группой было предложено развить фестивальное движение в регионе. Так, было высказано предложение в Николаевске-на-Амуре проводить фестиваль авторской песни, чтобы туда съезжались все барды-дальневосточники. Пример – Грушинский фестиваль, с 1968 года регулярно проводимый под Самарой.Руководитель краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко, представляющая группу "Здравоохранение и демография", заявила о необходимости поддержать медработников. Предоставлять им жилье с последующей приватизацией, уравнять льготы педагогов и медработников на селе, предоставить выплаты выпускникам университетов, приходящим на работу в поликлиники Хабаровска и Комсомольска, аналогичные федеральной программе "Земский доктор".Рабочая группа "Международная кооперация и экспорт, малое и среднее предпринимательство, поддержка предпринимательской инициативы, производительность труда и поддержка занятости" заявила о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса, развития новых отраслей экономики. Было предложено, например, продавать региональные запасы торфа.Совет был сформирован после того, как жители края обратились к новому главе региона с проблемами отсутствия доступной медицины, высоких цен на топливо и на запредельные тарифы ЖКХ. Члены Нарсовета в воскресенье приняли участие в рассмотрении 200 инициатив, многие из них взяты органами власти в проработку.

https://ria.ru/20210329/benzin-1603240361.html

https://realty.ria.ru/20210327/proekt-dorogi-v-obkhod-khabarovska-1603113332.html

https://ria.ru/20210325/kupyura-1602741491.html

хабаровск

комсомольск

николаевск-на-амуре

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михаил дегтярев, артек, хабаровск, комсомольск, николаевск-на-амуре, общество