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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210329/khabarovsk-1603248554.html
В Хабаровске впервые после перерыва прошел народный совет
В Хабаровске впервые после перерыва прошел народный совет
Народный совет при врио губернатора Хабаровского края Михаиле Дегтяреве прошел в краевой столице впервые после затяжного перерыва, связанного с... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T09:41
2021-03-29T09:41
хабаровский край
михаил дегтярев
артек
хабаровск
комсомольск
николаевск-на-амуре
общество
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ХАБАРОВСК, 29 мар - РИА Новости. Народный совет при врио губернатора Хабаровского края Михаиле Дегтяреве прошел в краевой столице впервые после затяжного перерыва, связанного с эпидемиологической обстановкой по COVID-19.Народный совет - новая площадка, созданная по инициативе врио губернатора края для выработки управленческих решений по социально-экономическому развитию региона. В совет вошли более 300 активных жителей края: представители всех районов и городских округов края, граждане разных профессий и поколений.В ходе совета были обозначены 7 магистральных направлений-программ, над которыми работает совет. Рабочей группой "Жилье и городская среда, безопасные и качественные дороги" было предложено наибольшее количество идей для реализации. Например, отменить возрастные критерии по вступлению в программу дальневосточной ипотеки и провести инвентаризацию всех ливневых канализаций в крае. Кроме того, предложено создать систему общественного контроля за ремонтом и строительством дорог, а также участие членов Нарсовета при принятии в эксплуатацию объектов (например, детских площадок). Еще группой было предложено властям, для снижения оплаты за отопление, ввести 20%-е софинансирование из краевого бюджета работ по увеличению энергоэффективности зданий.Рабочая группа "Образование, культура и спорт" предложила создать в крае проект дальневосточного круглогодичного детского образовательного центра "Амур". "У нас есть "Артек", в Сочи - "Сириус", куда съезжаются дети со всей России. Вот, чтобы растить свою талантливую элиту во всех сферах, нужен такой центр", - заявил на собрании представитель рабочей группы Евгений Чадаев.Еще этой профильной группой было предложено развить фестивальное движение в регионе. Так, было высказано предложение в Николаевске-на-Амуре проводить фестиваль авторской песни, чтобы туда съезжались все барды-дальневосточники. Пример – Грушинский фестиваль, с 1968 года регулярно проводимый под Самарой.Руководитель краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко, представляющая группу "Здравоохранение и демография", заявила о необходимости поддержать медработников. Предоставлять им жилье с последующей приватизацией, уравнять льготы педагогов и медработников на селе, предоставить выплаты выпускникам университетов, приходящим на работу в поликлиники Хабаровска и Комсомольска, аналогичные федеральной программе "Земский доктор".Рабочая группа "Международная кооперация и экспорт, малое и среднее предпринимательство, поддержка предпринимательской инициативы, производительность труда и поддержка занятости" заявила о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса, развития новых отраслей экономики. Было предложено, например, продавать региональные запасы торфа.Совет был сформирован после того, как жители края обратились к новому главе региона с проблемами отсутствия доступной медицины, высоких цен на топливо и на запредельные тарифы ЖКХ. Члены Нарсовета в воскресенье приняли участие в рассмотрении 200 инициатив, многие из них взяты органами власти в проработку.
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михаил дегтярев, артек, хабаровск, комсомольск, николаевск-на-амуре, общество

В Хабаровске впервые после перерыва прошел народный совет

09:41 29.03.2021
 
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
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ХАБАРОВСК, 29 мар - РИА Новости. Народный совет при врио губернатора Хабаровского края Михаиле Дегтяреве прошел в краевой столице впервые после затяжного перерыва, связанного с эпидемиологической обстановкой по COVID-19.
Народный совет - новая площадка, созданная по инициативе врио губернатора края для выработки управленческих решений по социально-экономическому развитию региона. В совет вошли более 300 активных жителей края: представители всех районов и городских округов края, граждане разных профессий и поколений.
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"Общаясь с вами в муниципалитетах, встречаясь с людьми в районах, я отказываюсь сегодня от риторики "надо сохранить население", "надо закрепить молодежь" и так далее. Такие принудительные "надо" дают отрицательный результат. Хочу подчеркнуть, что впервые в истории края в приоритете проблемы, волнующие жителей региона", - отметил Дегтярев на прошедшем в воскресенье очередном заседании совета.
В ходе совета были обозначены 7 магистральных направлений-программ, над которыми работает совет. Рабочей группой "Жилье и городская среда, безопасные и качественные дороги" было предложено наибольшее количество идей для реализации. Например, отменить возрастные критерии по вступлению в программу дальневосточной ипотеки и провести инвентаризацию всех ливневых канализаций в крае. Кроме того, предложено создать систему общественного контроля за ремонтом и строительством дорог, а также участие членов Нарсовета при принятии в эксплуатацию объектов (например, детских площадок). Еще группой было предложено властям, для снижения оплаты за отопление, ввести 20%-е софинансирование из краевого бюджета работ по увеличению энергоэффективности зданий.
"Убежден, что нам необходимо создавать условия для жизни в Хабаровском крае, чтобы здесь хотелось жить, работать, растить детей, отдыхать и еще больше захотелось тем, кто пока живет где-то, но обязательно приедет сюда. Уже принято решение о поэтапном снижении тарифа на тепло для крупнейших городов и большинства районов Хабаровского края. Соответствующие поправки в бюджет я внесу летом. Надеюсь, депутаты меня поддержат и с октября люди это почувствуют", – сказал Дегтярев.
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Рабочая группа "Образование, культура и спорт" предложила создать в крае проект дальневосточного круглогодичного детского образовательного центра "Амур". "У нас есть "Артек", в Сочи - "Сириус", куда съезжаются дети со всей России. Вот, чтобы растить свою талантливую элиту во всех сферах, нужен такой центр", - заявил на собрании представитель рабочей группы Евгений Чадаев.
Еще этой профильной группой было предложено развить фестивальное движение в регионе. Так, было высказано предложение в Николаевске-на-Амуре проводить фестиваль авторской песни, чтобы туда съезжались все барды-дальневосточники. Пример – Грушинский фестиваль, с 1968 года регулярно проводимый под Самарой.
Руководитель краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко, представляющая группу "Здравоохранение и демография", заявила о необходимости поддержать медработников. Предоставлять им жилье с последующей приватизацией, уравнять льготы педагогов и медработников на селе, предоставить выплаты выпускникам университетов, приходящим на работу в поликлиники Хабаровска и Комсомольска, аналогичные федеральной программе "Земский доктор".
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Рабочая группа "Международная кооперация и экспорт, малое и среднее предпринимательство, поддержка предпринимательской инициативы, производительность труда и поддержка занятости" заявила о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса, развития новых отраслей экономики. Было предложено, например, продавать региональные запасы торфа.
Совет был сформирован после того, как жители края обратились к новому главе региона с проблемами отсутствия доступной медицины, высоких цен на топливо и на запредельные тарифы ЖКХ. Члены Нарсовета в воскресенье приняли участие в рассмотрении 200 инициатив, многие из них взяты органами власти в проработку.
 
Хабаровский крайМихаил ДегтяревАртекХабаровскКомсомольскНиколаевск-на-АмуреОбщество
 
 
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