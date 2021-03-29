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Александра Курдюмова и Николая Булаева выдвинули на пост зампреда ЦИК
Александра Курдюмова и Николая Булаева выдвинули на пост зампреда ЦИК
Члены ЦИК Александр Курдюмов и Николай Булаев выдвинуты на пост заместителя председателя ЦИК, передаёт корреспондент РИА Новости из зала, где проходит первое... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:52
2021-03-29T13:07
россия
александр курдюмов
николай булаев
цик рф
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Члены ЦИК Александр Курдюмов и Николай Булаев выдвинуты на пост заместителя председателя ЦИК, передаёт корреспондент РИА Новости из зала, где проходит первое заседание комиссии нового состава.Переизбранная в понедельник председателем ЦИК Элла Памфилова заявила, что у них с Булаевым по многим вопросам разные мнения, но она поддерживает его кандидатуру.Кандидатуру Курдюмова, вошедшего в ЦИК по квоте от Госдумы от партии ЛДПР, выдвинул член ЦИК Николай Левичев, кандидатуру Булаева, ранее занимавшего этот пост, выдвинул член ЦИК Евгений Шевченко."Хотела бы сказать несколько слов про Николая Булаева: мы с ним проработали вместе пять лет, это были сложные пять лет, я хочу сказать, что нам с ним приходилось непросто находить общий язык, притираться к друг другу, спорить, мы люди во многом разные, у нас по целому ряду проблем разные подходы. Но тем не менее, нашли общий язык в интересах того дела, на которое мы вместе делегированы", - сказала на заседании Памфилова.Она отметила работоспособность Булаева, умение брать ответственность в сложных ситуациях."Считаю, что Булаев сможет продолжить в качестве заместителя председателя ту работу, которую мы вели на протяжении пяти лет. Будет непросто, все равно будем спорить, будем ругаться иногда, но все равно дело будет продвигаться", - подчеркнула Памфилова.
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россия, александр курдюмов, николай булаев, цик рф, политика

Александра Курдюмова и Николая Булаева выдвинули на пост зампреда ЦИК

12:52 29.03.2021 (обновлено: 13:07 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Члены ЦИК Александр Курдюмов и Николай Булаев выдвинуты на пост заместителя председателя ЦИК, передаёт корреспондент РИА Новости из зала, где проходит первое заседание комиссии нового состава.
Переизбранная в понедельник председателем ЦИК Элла Памфилова заявила, что у них с Булаевым по многим вопросам разные мнения, но она поддерживает его кандидатуру.
Кандидатуру Курдюмова, вошедшего в ЦИК по квоте от Госдумы от партии ЛДПР, выдвинул член ЦИК Николай Левичев, кандидатуру Булаева, ранее занимавшего этот пост, выдвинул член ЦИК Евгений Шевченко.
"Хотела бы сказать несколько слов про Николая Булаева: мы с ним проработали вместе пять лет, это были сложные пять лет, я хочу сказать, что нам с ним приходилось непросто находить общий язык, притираться к друг другу, спорить, мы люди во многом разные, у нас по целому ряду проблем разные подходы. Но тем не менее, нашли общий язык в интересах того дела, на которое мы вместе делегированы", - сказала на заседании Памфилова.
Она отметила работоспособность Булаева, умение брать ответственность в сложных ситуациях.
"Считаю, что Булаев сможет продолжить в качестве заместителя председателя ту работу, которую мы вели на протяжении пяти лет. Будет непросто, все равно будем спорить, будем ругаться иногда, но все равно дело будет продвигаться", - подчеркнула Памфилова.
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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