https://ria.ru/20210329/kanal-1603373060.html
Руководство Суэцкого канала прокомментировало снятие судна с мели
Руководство Суэцкого канала прокомментировало снятие судна с мели
Навигация по Суэцкому каналу возобновлена в понедельник после успешного снятия с мели контейнеровоза Ever Given, заявил глава администрации Суэцкого канала... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T22:07
2021-03-29T22:07
2021-03-29T22:29
в мире
инцидент с судном ever given в суэцком канале
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ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар – РИА Новости. Навигация по Суэцкому каналу возобновлена в понедельник после успешного снятия с мели контейнеровоза Ever Given, заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа."Это первая подобная операция в мире, когда судно удалось снять с мели без того, чтобы прибегнуть к разгрузке контейнеров", - заявил Рабиа."Контейнеровоз покинул место происшествия и находится в Большом Горьком озере", - добавил Рабиа на пресс-конференции."Никакой вины канала в произошедшем нет, мы являемся пострадавшей стороной", - сказал он."Расследование инцидента установит, кто должен выплатить компенсации", - пояснил Рабиа."Перед нами стоит и другой вызов - решить проблему скопления ожидающих проезда кораблей. Мы будем работать круглосуточно … Все готово, команды и товары находятся на борту судов … До восьми утра завтрашнего дня (9.00 мск) 113 кораблей пройдут через канал в обоих направлениях", - заявил он.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели. Советник президента Египта адмирал Мохаб Мамиш сообщил РИА Новости, что навигация по каналу уже возобновилась, а на устранение возникшей "пробки" из кораблей уйдет около четырех дней. На данный момент в очереди более 400 судов.Ever Given проследовал в Большое Горькое озеро в центре канала, где предстоит тщательная проверка технического состояния судна. Тогда же управляющая тайваньская компания Evergreen определит, что делать с грузом на борту.
https://ria.ru/20210329/ever-given-1603257489.html
https://ria.ru/20210328/gruzovik-1603190998.html
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Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу
Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился.
2021-03-29T22:07
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в мире, инцидент с судном ever given в суэцком канале
ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар – РИА Новости.
Навигация по Суэцкому каналу
возобновлена в понедельник после успешного снятия с мели контейнеровоза Ever Given, заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.
"Сегодня с 18.00 по местному времени (19.00 мск) возобновлена навигация по каналу", - сказал Рабиа на пресс-конференции.
"Это первая подобная операция в мире, когда судно удалось снять с мели без того, чтобы прибегнуть к разгрузке контейнеров", - заявил Рабиа.
"Контейнеровоз покинул место происшествия и находится в Большом Горьком озере", - добавил Рабиа на пресс-конференции.
"Никакой вины канала в произошедшем нет, мы являемся пострадавшей стороной", - сказал он.
"Расследование инцидента установит, кто должен выплатить компенсации", - пояснил Рабиа.
"Перед нами стоит и другой вызов - решить проблему скопления ожидающих проезда кораблей. Мы будем работать круглосуточно … Все готово, команды и товары находятся на борту судов … До восьми утра завтрашнего дня (9.00 мск) 113 кораблей пройдут через канал в обоих направлениях", - заявил он.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели. Советник президента Египта адмирал Мохаб Мамиш сообщил РИА Новости, что навигация по каналу уже возобновилась, а на устранение возникшей "пробки" из кораблей уйдет около четырех дней. На данный момент в очереди более 400 судов.
Ever Given проследовал в Большое Горькое озеро в центре канала, где предстоит тщательная проверка технического состояния судна. Тогда же управляющая тайваньская компания Evergreen определит, что делать с грузом на борту.