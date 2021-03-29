https://ria.ru/20210329/kanal-1603341709.html

По Суэцкому каналу возобновилась навигация

По Суэцкому каналу возобновилась навигация

По Суэцкому каналу, ранее заблокированному судном Ever Given, началась навигация, рассказал РИА Новости советник президента Египта по развитию морских портов и... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:48

2021-03-29T17:48

2021-03-29T19:13

суэцкий канал

китай

роттердам

в мире

инцидент с судном ever given в суэцком канале

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ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар — РИА Новости. По Суэцкому каналу, ранее заблокированному судном Ever Given, началась навигация, рассказал РИА Новости советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.Как сообщал ранее источник РИА Новости, кризис с блокировавшим проход контейнеровозом удалось разрешить, его буксируют к Горьким озерам.Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн, следовавший из Китая в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала. Судно перекрыло движение по этому маршруту. Из-за этого в фарватере образовалась пробка, несколько сотен кораблей ожидают прохода. В понедельник поставщик морских услуг компания Inchcape Shipping заявила, что контейнеровоз удалось освободить.Суэцкий канал — один из наиболее загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в сутки — около 50 судов). По данным Bloomberg, его блокировка обходилась мировой экономике примерно в десять миллиардов долларов в день.

https://ria.ru/20210329/blokirovka-1603247880.html

суэцкий канал

китай

роттердам

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суэцкий канал, китай, роттердам, в мире, инцидент с судном ever given в суэцком канале