https://ria.ru/20210329/kanal-1603314272.html

Ever Given снова перегородил Суэцкий канал, сообщил источник

Ever Given снова перегородил Суэцкий канал, сообщил источник

Контейнеровоз Ever Given вновь перегородил в понедельник Суэцкий канал, но ситуация не такая сложная, как была сначала, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:43

2021-03-29T15:43

2021-03-29T16:00

инцидент с судном ever given в суэцком канале

красное море

азия

в мире

суэцкий канал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603259078_0:129:2016:1263_1920x0_80_0_0_ca6b9f348eae2b79f362755929c10590.jpg

ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар – РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given вновь перегородил в понедельник Суэцкий канал, но ситуация не такая сложная, как была сначала, заявил РИА Новости источник в администрации Суэцкого канала.Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла круглосуточно, велись дноуглубительные работы, затем в дело вступили более 15 буксиров. Судно удалось снять с мели в ночь на понедельник. Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил ранее, что судно удалось вернуть на фарватер на 80%.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является самой крупной искусственной водной артерией мира. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.В свою очередь, источник в компании-операторе Суэцкого канала заявил, что значимых изменений в ситуации нет."Каких-то изменений нет, корабль удалось снять с мели вчера, сегодня продолжается операция по постановке корабля на фарватер", - заявил собеседник агентства. Он отметил, что после завершения операции корабль направят в Большое Горькое озеро для технического осмотра.

https://ria.ru/20210328/kanal-1603222942.html

красное море

азия

суэцкий канал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, красное море, азия, в мире, суэцкий канал