Ever Given снова перегородил Суэцкий канал, сообщил источник
15:43 29.03.2021 (обновлено: 16:00 29.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала / Перейти в фотобанкКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала, сняли с мели
ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар – РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given вновь перегородил в понедельник Суэцкий канал, но ситуация не такая сложная, как была сначала, заявил РИА Новости источник в администрации Суэцкого канала.
"Корабль вновь вернулся на ту же позицию из-за ветра, но ситуация не такая сложная, как вначале", - сказал источник.
Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла круглосуточно, велись дноуглубительные работы, затем в дело вступили более 15 буксиров. Судно удалось снять с мели в ночь на понедельник. Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил ранее, что судно удалось вернуть на фарватер на 80%.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.
Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является самой крупной искусственной водной артерией мира. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.
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В свою очередь, источник в компании-операторе Суэцкого канала заявил, что значимых изменений в ситуации нет.
"Каких-то изменений нет, корабль удалось снять с мели вчера, сегодня продолжается операция по постановке корабля на фарватер", - заявил собеседник агентства. Он отметил, что после завершения операции корабль направят в Большое Горькое озеро для технического осмотра.