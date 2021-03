Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

https://ria.ru/20210329/kanal-1603239934.html

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given, который ранее заблокировал движение судов в Суэцком канале, сняли с мели, сообщает компания Inchcape Shipping, занимающаяся поставкой морских услуг.Агентство Блумберг отмечает, что пока не ясно, как скоро канал будет открыт для судоходства. Сейчас, по информации агентства, начала навигации ждут более 450 различных плавсредств.Движение после разблокировкиРанее источник РИА Новости в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) заявил, что Суэцкий канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов."Как только канал возобновит работу, он будет работать круглосуточно для оперативного пропуска всех кораблей, ждущих очереди", — сообщил источник.Тогда собеседник агентства отмечал, что контейнеровоз могут убрать с мели в любой момент.Ситуация с контейнеровозом Ever GivenКонтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и в минувший вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.Благодаря Суэцкому каналу суда могут передвигаться между Европой в Азией, не огибая Африканский континент. Длина канала 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20 метров.По данным агентства, блокировка канала стоит мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.

