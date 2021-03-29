Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/gosizmena-1603293923.html
Генерал ФСБ прокомментировал приговор жительнице Севастополя за госизмену
Генерал ФСБ прокомментировал приговор жительнице Севастополя за госизмену
Мотивом осужденной за госизмену севастопольской пенсионерки могли стать как жажда наживы, так и желание из "идейно-политических" соображений навредить России,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:04
2021-03-29T15:05
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Мотивом осужденной за госизмену севастопольской пенсионерки могли стать как жажда наживы, так и желание из "идейно-политических" соображений навредить России, заявил РИА Новости зампредседателя движения "Сильная Россия" генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Ранее Севастопольский городской суд сообщил, что местная жительница, собиравшая для украинской разведки позывные, частоты и другую информацию об авиаполке Черноморского флота, приговорена к 12 годам колонии за госизмену. Знакомый с ситуацией источник РИА Новости уточнил, что речь о севастопольской пенсионерке Галине Довгополой."Мы сегодня живем в условиях, когда на территории Крыма осталось большое количество людей, которые имеют родственников на Украине, имеют какие-то контакты, связи, поддерживают эти связи. Я не исключаю, что эти люди на идейно-политической или на коммерческой основе пытаются предоставлять или каким-то образом вести враждебную деятельность в отношении России", - сказал Михайлов.Такие сроки, заметил собеседник, "просто так не даются" - очевидно, следствием были "собраны исчерпывающие доказательства и суд учел тяжесть вины этого человека".О задержании россиянки ФСБ объявила в ноябре 2019 года: по данным спецслужбы, по заданию украинской военной разведки она "целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера". Впоследствии выяснилось, что уголовное дело о госизмене заведено на Галину Довгополую, которой на тот момент было 64 года.
https://ria.ru/20210225/gosizmena-1598859424.html
https://ria.ru/20210205/prigovor-1596197861.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, происшествия

Генерал ФСБ прокомментировал приговор жительнице Севастополя за госизмену

14:04 29.03.2021 (обновлено: 15:05 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Мотивом осужденной за госизмену севастопольской пенсионерки могли стать как жажда наживы, так и желание из "идейно-политических" соображений навредить России, заявил РИА Новости зампредседателя движения "Сильная Россия" генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Ранее Севастопольский городской суд сообщил, что местная жительница, собиравшая для украинской разведки позывные, частоты и другую информацию об авиаполке Черноморского флота, приговорена к 12 годам колонии за госизмену. Знакомый с ситуацией источник РИА Новости уточнил, что речь о севастопольской пенсионерке Галине Довгополой.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 03:51
Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
"Мы сегодня живем в условиях, когда на территории Крыма осталось большое количество людей, которые имеют родственников на Украине, имеют какие-то контакты, связи, поддерживают эти связи. Я не исключаю, что эти люди на идейно-политической или на коммерческой основе пытаются предоставлять или каким-то образом вести враждебную деятельность в отношении России", - сказал Михайлов.
Такие сроки, заметил собеседник, "просто так не даются" - очевидно, следствием были "собраны исчерпывающие доказательства и суд учел тяжесть вины этого человека".
О задержании россиянки ФСБ объявила в ноябре 2019 года: по данным спецслужбы, по заданию украинской военной разведки она "целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера". Впоследствии выяснилось, что уголовное дело о госизмене заведено на Галину Довгополую, которой на тот момент было 64 года.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 16:10
В Нижегородской области мужчину осудили на девять лет за госизмену
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
01:17При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек
01:11Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников
00:33В Татарстане завели дело после обрушения нескольких квартир в жилом доме
00:29Замглавы Минэнерго объяснил рост цен на бензин на фоне удешевления нефти
00:23В Москве открывается ближневосточная конференция клуба "Валдай"
Лента новостейМолния