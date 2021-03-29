https://ria.ru/20210329/gosizmena-1603293923.html

Генерал ФСБ прокомментировал приговор жительнице Севастополя за госизмену

Генерал ФСБ прокомментировал приговор жительнице Севастополя за госизмену

Мотивом осужденной за госизмену севастопольской пенсионерки могли стать как жажда наживы, так и желание из "идейно-политических" соображений навредить России,... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:04

2021-03-29T14:04

2021-03-29T15:05

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

происшествия

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Мотивом осужденной за госизмену севастопольской пенсионерки могли стать как жажда наживы, так и желание из "идейно-политических" соображений навредить России, заявил РИА Новости зампредседателя движения "Сильная Россия" генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Ранее Севастопольский городской суд сообщил, что местная жительница, собиравшая для украинской разведки позывные, частоты и другую информацию об авиаполке Черноморского флота, приговорена к 12 годам колонии за госизмену. Знакомый с ситуацией источник РИА Новости уточнил, что речь о севастопольской пенсионерке Галине Довгополой."Мы сегодня живем в условиях, когда на территории Крыма осталось большое количество людей, которые имеют родственников на Украине, имеют какие-то контакты, связи, поддерживают эти связи. Я не исключаю, что эти люди на идейно-политической или на коммерческой основе пытаются предоставлять или каким-то образом вести враждебную деятельность в отношении России", - сказал Михайлов.Такие сроки, заметил собеседник, "просто так не даются" - очевидно, следствием были "собраны исчерпывающие доказательства и суд учел тяжесть вины этого человека".О задержании россиянки ФСБ объявила в ноябре 2019 года: по данным спецслужбы, по заданию украинской военной разведки она "целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера". Впоследствии выяснилось, что уголовное дело о госизмене заведено на Галину Довгополую, которой на тот момент было 64 года.

https://ria.ru/20210225/gosizmena-1598859424.html

https://ria.ru/20210205/prigovor-1596197861.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, происшествия