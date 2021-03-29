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Француза ошеломил главный храм Вооруженных сил России
Француза ошеломил главный храм Вооруженных сил России
Президент Фонда развития русско-французских инвестиций и историк Пьер Малиновский посетил главный храм Вооруженных сил России и рассказал "Звезде", что... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T09:13
2021-03-29T14:51
главный храм вооруженных сил россии
вооруженные силы рф
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент Фонда развития русско-французских инвестиций и историк Пьер Малиновский посетил главный храм Вооруженных сил России и рассказал "Звезде", что произвело на него самое большое впечатление.Историк готовится к экспедиции по поиску тел советских солдат, погибших в Сталинградской битве. Перед поездкой он решил побывать в главном храме Вооруженных сил и музее "Дорога памяти".Он рассказал, что образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма ошеломил его. А в музее, по его словам, создается впечатление, будто находишься в центре событий.Главный храм Вооруженных сил и музейный комплекс построили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне за рекордный срок — менее чем за два года. В мультимедийной галерее "Дорога Памяти" представлены исторические экспонаты времен войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.
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главный храм вооруженных сил россии, вооруженные силы рф, общество

Француза ошеломил главный храм Вооруженных сил России

09:13 29.03.2021 (обновлено: 14:51 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Артем БуденныйЦеремония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Артем Буденный
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент Фонда развития русско-французских инвестиций и историк Пьер Малиновский посетил главный храм Вооруженных сил России и рассказал "Звезде", что произвело на него самое большое впечатление.
Историк готовится к экспедиции по поиску тел советских солдат, погибших в Сталинградской битве. Перед поездкой он решил побывать в главном храме Вооруженных сил и музее "Дорога памяти".

"Проект, который мы готовим, очень важен потому, что он будет посвящением миллионам людей, погибших в Сталинграде. Во Франции много мест с названием "Сталинград", но люди забыли, почему они так называются, и мы хотели бы им об этом напомнить", — объяснил Малиновский.

Он рассказал, что образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма ошеломил его. А в музее, по его словам, создается впечатление, будто находишься в центре событий.
Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк Патриот. - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
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"Музей помогает мне в работе, поскольку, когда ты ощущаешь тот подвиг героев, которые изо дня в день сражались, это очень помогает. Понимаешь, ради чего ты это все делаешь", — поделился Малиновский.

Главный храм Вооруженных сил и музейный комплекс построили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне за рекордный срок — менее чем за два года. В мультимедийной галерее "Дорога Памяти" представлены исторические экспонаты времен войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.
 
Главный храм Вооруженных сил РоссииВооруженные силы РФОбщество
 
 
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