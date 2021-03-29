https://ria.ru/20210329/frantsuz-1603245125.html

Француза ошеломил главный храм Вооруженных сил России

Француза ошеломил главный храм Вооруженных сил России

Президент Фонда развития русско-французских инвестиций и историк Пьер Малиновский посетил главный храм Вооруженных сил России и рассказал "Звезде", что... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T09:13

2021-03-29T09:13

2021-03-29T14:51

главный храм вооруженных сил россии

вооруженные силы рф

общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент Фонда развития русско-французских инвестиций и историк Пьер Малиновский посетил главный храм Вооруженных сил России и рассказал "Звезде", что произвело на него самое большое впечатление.Историк готовится к экспедиции по поиску тел советских солдат, погибших в Сталинградской битве. Перед поездкой он решил побывать в главном храме Вооруженных сил и музее "Дорога памяти".Он рассказал, что образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма ошеломил его. А в музее, по его словам, создается впечатление, будто находишься в центре событий.Главный храм Вооруженных сил и музейный комплекс построили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне за рекордный срок — менее чем за два года. В мультимедийной галерее "Дорога Памяти" представлены исторические экспонаты времен войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.

https://ria.ru/20200622/1573327558.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главный храм вооруженных сил россии, вооруженные силы рф, общество