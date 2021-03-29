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В "Газпром нефти" рассказали об экономическом эффекте системы "Капитан"
В "Газпром нефти" рассказали об экономическом эффекте системы "Капитан"
Удельные затраты "Газпром нефти" на вывоз тонны арктической нефти благодаря внедрению цифровой системы управления арктической логистикой "Капитан" за 2019-2020... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:32
2021-03-29T12:32
арктика
газпром нефть
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Удельные затраты "Газпром нефти" на вывоз тонны арктической нефти благодаря внедрению цифровой системы управления арктической логистикой "Капитан" за 2019-2020 годы сократились на 12 процентов, сообщает пресс-служба нефтяной компании.Систему "Капитан" разработали специалисты "Газпром нефти" в целях обеспечения круглогодичного бесперебойного вывоза арктических сортов нефти. Эта система стала первой в мире цифровой системой управления логистикой в суровых условиях Арктики. "Капитан" консолидирует данные со всех объектов арктической логистической цепочки: танкеров, ледоколов, нефтеналивных терминалов и плавучего нефтехранилища. В онлайн-режиме система анализирует около 15 тысяч входных параметров, в том числе телеметрию с судов обеспечения и танкерного флота, грузовых резервуаров плавучего нефтехранилища и терминалов, информацию о погодных условиях, фактической и прогнозной ледовой обстановке, движении судов. Каждые 15 минут система пересчитывает график движения танкеров и отгрузок нефти с терминалов, выбирая оптимальное решение из более чем 66,5 миллионов вариантов."Экономическая эффективность от внедрения "Капитана" за 2019-2020 годы составила 0,9 миллиарда рублей. Такой эффект дала оптимизация расходов на работу танкеров за счет выбора лучших маршрутов, экономии топлива, сокращения расходов на ледокольную проводку, а также снижение времени простоя и максимизация вывоза нефти", - говорится в пресс-релизе.По словам директора дирекции логистики и операций с нефтью "Газпром нефти" Вадима Симдякина, система „Капитан“ показала себя не только как уникальное цифровое решение, работающее с передовыми технологиями машинного обучения, искусственного интеллекта и алгоритмами нейросетей, но и как один из ключевых элементов комплексной логистической экосистемы Арктики. "Система „Капитан“ наглядно доказала свою экономическую эффективность, ее решения могут применяться не только „Газпром нефтью“, но и другими участниками, работающими на маршрутах Северного морского пути", - отметил Симдякин.
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арктика, газпром нефть, новости компаний - экономика, экономика

В "Газпром нефти" рассказали об экономическом эффекте системы "Капитан"

12:32 29.03.2021
 
© Фото : пресс-служба "Газпром нефти"Нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефть"
Нефтеперерабатывающий завод Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : пресс-служба "Газпром нефти"
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Удельные затраты "Газпром нефти" на вывоз тонны арктической нефти благодаря внедрению цифровой системы управления арктической логистикой "Капитан" за 2019-2020 годы сократились на 12 процентов, сообщает пресс-служба нефтяной компании.
Систему "Капитан" разработали специалисты "Газпром нефти" в целях обеспечения круглогодичного бесперебойного вывоза арктических сортов нефти. Эта система стала первой в мире цифровой системой управления логистикой в суровых условиях Арктики. "Капитан" консолидирует данные со всех объектов арктической логистической цепочки: танкеров, ледоколов, нефтеналивных терминалов и плавучего нефтехранилища. В онлайн-режиме система анализирует около 15 тысяч входных параметров, в том числе телеметрию с судов обеспечения и танкерного флота, грузовых резервуаров плавучего нефтехранилища и терминалов, информацию о погодных условиях, фактической и прогнозной ледовой обстановке, движении судов. Каждые 15 минут система пересчитывает график движения танкеров и отгрузок нефти с терминалов, выбирая оптимальное решение из более чем 66,5 миллионов вариантов.
"Экономическая эффективность от внедрения "Капитана" за 2019-2020 годы составила 0,9 миллиарда рублей. Такой эффект дала оптимизация расходов на работу танкеров за счет выбора лучших маршрутов, экономии топлива, сокращения расходов на ледокольную проводку, а также снижение времени простоя и максимизация вывоза нефти", - говорится в пресс-релизе.
По словам директора дирекции логистики и операций с нефтью "Газпром нефти" Вадима Симдякина, система „Капитан“ показала себя не только как уникальное цифровое решение, работающее с передовыми технологиями машинного обучения, искусственного интеллекта и алгоритмами нейросетей, но и как один из ключевых элементов комплексной логистической экосистемы Арктики.
"Система „Капитан“ наглядно доказала свою экономическую эффективность, ее решения могут применяться не только „Газпром нефтью“, но и другими участниками, работающими на маршрутах Северного морского пути", - отметил Симдякин.
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