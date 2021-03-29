https://ria.ru/20210329/ekologiya-1603288884.html

Количество жалоб по вопросам экологии в Подмосковье увеличилось

Количество жалоб по вопросам экологии в Подмосковье увеличилось

В Подмосковье количество жалоб по вопросам экологии в социальных сетях выросло на 150 процентов за неделю, сообщила министр информационной политики Московской... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:48

2021-03-29T13:48

2021-03-29T13:48

новости подмосковья

жкх

электросталь

московская область (подмосковье)

волоколамск

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КРАСНОГОРСК, 29 мар – РИА Новости. В Подмосковье количество жалоб по вопросам экологии в социальных сетях выросло на 150 процентов за неделю, сообщила министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина."Жалобы поступали из Богородского округа, Электростали, Волоколамска. Фиксировались жалобы граждан, проживающих вблизи полигона "Тимохово". Из Балашихи поступали жалобы на загрязнение реки Пехорка", - сказала Звягина на заседании правительства региона.Она также отметила, что министерству экологии необходимо разобраться с жалобами и не допускать "отписок" по существующим проблемам.

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/ekologiya-1576989927.html

электросталь

московская область (подмосковье)

волоколамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, электросталь, московская область (подмосковье), волоколамск